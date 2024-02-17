Усик – Фьюри: что нужно знать о главном боксерском бое 2024 года

Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) впервые за последние 25 лет определят абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой, который, безусловно, считается самым ожидаемым в нынешнем году, мог состояться еще в апреле-2023, однако тогда стороны так и не смогли договориться об условиях контракта.

УСИК – ФЬЮРИ: ПРЕДЫСТОРИЯ

Минувшей весной вокруг организации поединка развернулся настоящий сериал. Усик даже согласился на распределение гонораров в соотношении 70% на 30% в пользу британца. Однако в итоге британский обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) так и не согласился выйти в ринг.

О подписании соглашения на историческое противостояние было объявлено 16 ноября 2023 года. Спортсмены поставили свои подписи под договором, который определил 17 февраля датой поединка. Организаторами грандиозного шоу выступили власти Саудовской Аравии, которые взяли на себя финансовые обязательства по выплате гонорарам соперникам.

В Лондоне супертяжи провели пресс-конференции, столкнулись в дуэли взглядов, во время которого Тайсон пытался устроить драку.

Но за 2,5 недели до назначенной даты стало известно, что Фьюри получил рассечение над правым глазом во время спарринга. С аналогичной травмой в том же месте Цыганский король столкнулся в поединке против Отто Валлина (26-2-0-1, 14 КО) в августе-2019, когда врачи едва не сняли Тайсона с боя.

УСИК – ФЬЮРИ: НОВАЯ ДАТА

Сразу после того, как британцы уведомили болельщиков, команду Усика и организаторов Саудовской Аравии в невозможности проведения поединка, СМИ настаивали, что украинец все равно выйдет в ринг. Журналисты даже назвали соперника – хорвата Филипа Хрговича (17-0, 14 КО).

Однако в Эр-Рияде решили полностью отменить февральское шоу, где, кстати, планировалось возвращение известного российского экс-чекмпиона, и объявили о том, что боксеры теперь подерутся 18 мая. Также известно, что запланирован обязательный реванш украинца и британца.

УСИК – ФЬЮРИ: ГОНОРАРЫ И ШТРАФЫ

После переподписания контракта на новую дату в договоре появился пункт о 10-миллионом штрафе для соперников на тот случай, если кто-то из них откажется от поединка. Боксеры имеют возможность заработать фантастические деньги.

Нашему соотечественнику бой с Фьюри выпишут чек на 27 миллионов фунтов (34 млн долларов). Это немного меньше рекордного заработка Александра, который он получил за реванш с Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).

При этом счет Тайсона пополнится на впечатляющие 55 млн фунтов (69 миллионов долларов). Этот гонорар станет для Цыганского короля самым высоким в карьере.

УСИК – ФЬЮРИ: ТРЕБОВАНИЯ УКРАИНЦА

Александр, согласившись отложить возвращения в ринг еще на три месяца, выдвинул два условия – кроме штрафа в 10 млн украинец также потребовал разработки плана В на случай отказа Фьюри рот боя. Саудиты согласились с мнением Усика.

Более того, экс-чемпион мира Энтони Джошуа уже выразил готовность стать заменой Тайсону и в третий раз подраться с нашим чемпионом.

УСИК – ФЬЮРИ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине поединок можно будет увидеть благодаря видеосервису Megogo. Также трансляцию можно будет купить на платформе DAZN. Стоимость показа станет известна позже.

УСИК – ФЬЮРИ: ПРОГНОЗ НА БОЙ

С самого начала букмекеры считали британца явным фаворитом. На его победу давали едва ли не 75% вероятности, однако с течением времени ситуация кардинально изменилась. Сейчас аналитики уже не видят в Цыганском короле очевидного победителя будущего боя.

На итоговую победу Фьюри можно поставить с коэффициентом 1,80. Триумф Усика оценивается котировкой 2,00. А показатели на ничью достигают уровня 17,00.

УСИК – ФЬЮРИ: ЧТО ГОВОРИЛИ БОКСЕРЫ

Александр Усик, чемпион WBA, WBO, IBF:

– Мне действительно хотелось бы стать абсолютным чемпионом мира. Это классное достижение, которое много значит для меня, потому что получить этот титул непросто. Я бьюсь за свое наследие, не за деньги. Но я не думаю о Тайсоне Фьюри слишком много. Не обращаю внимания на то, как он действует и что делает. Большинство его противников купились на это, а я – нет.

Тайсон Фьюри, чемпион WBC:

– Собираюсь заработать большую кучу денег. Я это недавно говорил. Я сказал, что хочу быть самым большим негодяем на планете и хочу быть первым в списке Forbes. Это мои следующие цели, и я хочу снять фильм о себе. Это в процессе. Я слышу, что люди говорят, что я завершу карьеру или собираюсь это сделать. Я не завершу карьеру. У меня будет два боя с Усиком – дважды за звание абсолютного чемпиона мира. Потом я подерусь с Джошуа. Один раз или дважды, если он захочет реванш после того, как я его побью. И потом я проведу реванш с Нганну.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Александр Усик побьет Тайсона Фьюри.

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