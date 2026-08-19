Мобильная связь во время блекаутов будет работать дольше: сколько часов непрерывной работы обещают украинцам

Правительство планирует, чтобы во время отключений электроэнергии не менее 70 % базовых станций мобильной связи могли работать без электроснабжения не менее 72 часов благодаря альтернативным источникам питания. Соответствующий показатель заложен на 2026-2027 годы, чтобы украинцы могли дольше оставаться на связи и иметь доступ к мобильному интернету во время длительных отключений.

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Об этом пишут СМИ со ссылкой на программу деятельности Кабинета министров Украины. Отмечается, что для этого станции должны использовать альтернативные источники питания.

Речь идет о том, что мобильная инфраструктура должна быть способна продолжать работу даже в ситуации, когда электроэнергия от сети отсутствует в течение длительного времени. Если раньше основной акцент делался на поддержании связи в течение первых часов после отключения, то теперь цель предусматривает до трёх суток автономной работы большинства базовых станций.

Зачем нужна связь во время длительных отключений

Во время масштабных отключений электроэнергии мобильная связь становится одной из критически важных инфраструктур. Телефон нужен людям не только для общения. Через мобильный интернет украинцы получают доступ к государственным сервисам, банковским приложениям, электронным документам, картам, новостям и экстренной информации.

Кроме того, стабильная работа мобильных сетей важна для предприятий, служб экстренной помощи и государственных учреждений. Длительное отключение электроэнергии на базовых станциях может привести к постепенному ухудшению покрытия и перегрузке тех станций, которые остаются работоспособными.

Поэтому повышение автономности сети должно помочь операторам поддерживать связь даже в сложных условиях. Особенно актуальным это может быть зимой, когда нагрузка на энергосистему традиционно возрастает, а риск длительных аварийных или плановых отключений электроэнергии сохраняется.

Что будут использовать в качестве резервного питания

Для обеспечения автономной работы базовых станций мобильные операторы могут использовать различные альтернативные источники питания — аккумуляторные системы, генераторы и другие решения. Конкретный набор оборудования может отличаться в зависимости от типа базовой станции, ее расположения, нагрузки и технических возможностей.

Для оператора важно не только иметь резервный источник питания, но и обеспечить его способность работать в течение длительного периода. Например, генератор требует топлива, а аккумуляторные системы имеют ограниченную емкость.

В Украине также планируется запуск 5G

Параллельно с повышением устойчивости мобильной сети правительство планирует развивать технологии нового поколения. В 2026 году предусмотрено пилотное внедрение мобильной связи 5G.

Речь идет о тестировании технологии в отдельных городах и населенных пунктах. В то же время в программе указаны исключения — Львов, Харьков, Бородянка и Киев, а также Одесса. 5G должен обеспечить значительно более высокие скорости передачи данных и меньшую задержку сигнала, однако для его масштабного внедрения необходимы соответствующая инфраструктура, оборудование и покрытие.

Программа деятельности правительства предусматривает не только укрепление мобильной связи, но и дальнейшую цифровизацию государственных услуг. В течение 2026–2027 годов планируется обеспечить доступность приоритетных электронных услуг для граждан и бизнеса.

В частности, правительство ставит задачу оцифровать не менее 50 публичных услуг. Среди направлений, которые должны получить новые или усовершенствованные электронные сервисы:

услуги для водителей;

европротокол;

є-Черга на границе;

медицинский кабинет;

услуги в сфере трудоустройства;

услуги для ветеранов;

єПлатіжка;

обновление субсидии;

электронный кошелек eWallet.

Отдельный блок правительственных планов касается дальнейшего развития портала и приложения Дія. Среди запланированных нововведений — создание инструмента электронной демократии єДумка. Он должен позволить гражданам общаться с органами местного самоуправления и военными администрациями.

Также правительство планирует расширить цифровые возможности для иностранцев. В частности, предполагается обеспечить доступ иностранцев к порталу Дія по биометрическому паспортному документу.

Когда начнут реализовывать план

Кабинет министров утвердил Программу деятельности правительства 17 августа 2026 года. Документ определяет ключевые задачи и целевые показатели работы правительства на ближайший период. Далее программу должна рассмотреть Верховная Рада в соответствии с установленной процедурой.

Важно, что указанные в документе показатели являются именно правительственными целями и запланированными задачами. Их фактическая реализация будет зависеть от финансирования, технической готовности, принятия необходимых законов и взаимодействия государства с операторами мобильной связи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году украинцы в тарифах на мобильную связь оплачивают не только звонки и интернет, но и сложную систему поддержки сети в условиях войны. В цены операторов заложены расходы на восстановление разрушенной инфраструктуры, обеспечение работы базовых станций во время отключений электроэнергии, закупку аккумуляторов и генераторов, а также на топливо, логистику, ремонт и модернизацию оборудования.

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