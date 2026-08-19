Популярная среди украинцев сезонная ягода резко подешевела: сколько теперь стоит килограмм

В Украине дешевеет голубика, из-за стремительного роста производства и насыщения рынка цены на ягоду постепенно снижаются, а вместе с ними сокращается и прибыльность фермеров. В то же время затраты на выращивание продолжают расти, поэтому производители уже не могут рассчитывать на такую высокую рентабельность, как раньше. В настоящее время стоимость в супермаркетах колеблется от 239 до 450 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Основная проблема для производителей заключается в соотношении спроса и предложения.

Когда производство растет быстрее, чем способность рынка поглощать дополнительные объемы, продавцам приходится конкурировать между собой за покупателя. Одним из самых быстрых способов такой конкуренции становится снижение цены.

Для потребителя это может быть положительным явлением, ведь большее предложение потенциально позволяет покупать ягоду дешевле. Для производителя ситуация противоположная – при более низкой цене уменьшается доход с каждого килограмма продукции.

При этом затраты на выращивание голубики никуда не исчезают. Фермеру нужно оплачивать труд персонала, полив, удобрения, средства защиты растений, уход за насаждениями, сбор урожая, сортировку, охлаждение, упаковку и транспортировку. Для экспортной продукции добавляются расходы на логистику и прохождение необходимых процедур.

Почему производители уже не могут продавать всю ягоду в свежем виде

Еще одним признаком изменения ситуации на рынке стало активное расширение направления замораживания голубики. Раньше значительную часть продукции можно было реализовать в свежем виде. Однако с увеличением производства продавать весь урожай в сегменте свежей ягоды становится сложнее.

Особенно это касается продукции, которая не соответствует требованиям к внешнему виду, калибру или сроку хранения. Мягкие, перезрелые или поврежденные ягоды все чаще отправляют на замораживание или другую переработку.

Отмечается, что это позволяет производителям хотя бы частично сокращать потери и не выбрасывать продукцию, которую уже сложно продать в свежем виде. Однако цена на ягоду для переработки обычно ниже, чем на качественную продукцию, реализуемую в свежем виде.

Украинские производители активно работают и на внешних рынках. Европа стала одним из ключевых направлений для экспорта украинской ягоды. Однако здесь также существует проблема с добавленной стоимостью.

Значительная часть украинской голубики экспортируется в европейские страны навалом, в качестве сырья. После этого ягоду могут сортировать, фасовать и продавать уже под брендами иностранных компаний. В такой модели украинский производитель получает деньги преимущественно за само сырье, тогда как дополнительная прибыль формируется уже на следующих этапах цепочки поставок.

Что будет с ценами на голубику

Дальнейшая динамика цен в значительной степени будет зависеть от того, насколько быстро будет расти предложение и смогут ли производители расширять рынки сбыта. Если новые насаждения продолжат активно вступать в полное плодоношение, без расширения внутреннего и внешнего спроса это будет создавать дополнительное давление на цены.

В то же время рост экспорта может частично компенсировать увеличение внутреннего предложения. Для этого украинским компаниям нужно не только находить новых покупателей, но и стараться получать большую часть добавленной стоимости.

Одним из перспективных направлений остается переработка. Замороженная ягода, продукция для пищевой промышленности и другие продукты позволяют производителям диверсифицировать продажи и уменьшить зависимость от короткого сезона реализации свежей голубики.

Цены на голубику в супермаркетах

По данным мониторинга OBOZ.UA, крупные сети украинских супермаркетов продают голубику по цене 259,89–450 грн/кг. В частности:

Auchan — 372,93 грн/кг;

Varus – 399,20 грн/кг;

Сільпо – 239 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине оптовые цены на арбузы уже упали до 2–10 грн/кг, за неделю они подешевели в среднем на 34%, а по сравнению с прошлым годом — на 47%. Из-за обильного урожая и слабого спроса на крупные арбузы цены могут снижаться и дальше, поэтому украинцам стоит ожидать ещё более дешёвых бахчевых культур.

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