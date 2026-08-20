Парламентские и/или президентские выборы в Украине в сложившейся с 18 июля принципиально новой политической ситуации могут уже объявить в любой момент – как только скажет Трамп (и/или Урсула).

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Далее текст на языке оригинала.

Раніше цьому заважало виключно те, що Залужний відмовився обиратись під час війни й не прийняв минулоріч наприкінці серпня пропозиції Венса щодо відповідної розмови.

А от Федоров обиратися не відмовлявся.

Тож незалежна Україна чекає на відмашку. Тобто наполегливу рекомендацію, що буде пов’язана зі зброєю й іншою допомогою, а також певними гарантіями тому, хто програє.

Подробиці ж розповість "професійний зять" Кушнер (в нього якраз є газета The New York Observer, тобто комусь – Нью-Йорк, а комусь – "обсервер").

Ну а з Росією тоді через американців буде бартер у вигляді домовленості про два короткострокових перемир’я, що дадуть змогу спокійно обрати:

в них – Дупудурудуму,

в нас – водночас Раду й президента ("щоб двічі не вставати").

До речі, не варто гучно-голосно скавчати-скиглити, що, мовляв, сила – в єдності.

В якій ще єдності? В тій, що на Марафоні? Так подивилися б одразу після Марафону, приміром, Прямий.

Єдності немає вже давно (так само, як і бажаючих особисто воювати).

Просто була імітація, точніше – її жалюгідні залишки, а тепер не буде й цього.

Щойно ж з’явиться простимульована Заходом політична воля – всі юридичні тонкощі будуть вирішені миттєво.

Ба більше: "деякі напрацювання", напевно, вже є.

Якщо нема – нам допоможуть.

(Втім, наразі "не все так однозначно":

The Guardian, BBC, The Times, Le Monde і WSJ поки лише констатують, що жорстка критика корупції, проблем управління та "системної кризи" звучить від політика, який багато років сам був частиною влади,

а заклик Федорова до виборів під час війни, як підкреслює й Bloomberg, став найбільш спірною частиною його виступу…)