До 460 тыс. грн в месяц: кто из военнослужащих в Украине может получать самые высокие выплаты

В 2026 году в Украине увеличен максимальный размер боевых выплат военнослужащим. Новая система учитывает ряд факторов, в частности: характер задач, уровень риска и непосредственное место их выполнения. В целом самые высокие вознаграждения предусмотрены для военных на пехотно-штурмовых должностях, которые выполняют самые опасные задачи.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там подчеркнули, что один военнослужащий не может получать более 460 тыс. грн боевых выплат в месяц, но эта сумма не включает оклад, а также различные надбавки и премии.

Базовые ежемесячные боевые выплаты

100 тыс. грн – непосредственное участие в боевых действиях на линии соприкосновения и выполнение задач по огневому поражению противника.

– непосредственное участие в боевых действиях на линии соприкосновения и выполнение задач по огневому поражению противника. 50 тыс. грн – для руководящего состава в составе штабов и органов управления в районе ведения боевых действий, то есть для тех, кто принимает непосредственное участие в управлении войсками.

– для руководящего состава в составе штабов и органов управления в районе ведения боевых действий, то есть для тех, кто принимает непосредственное участие в управлении войсками. 30 тыс. грн – выполнение боевых (специальных) задач в соответствии с приказами вне "нуля" (в пределах районов боевых действий, задачи по ПВО или обеспечению).

Следует отметить, что такие выплаты рассчитываются пропорционально количеству календарных дней, в течение которых военнослужащий выполнял указанную работу.

Зональные вознаграждения

С июня 2026 года защитникам и защитницам начисляют выплаты с привязкой к расстоянию от линии боевого столкновения. Они также начисляются за каждый день пребывания в соответствующей зоне:

170 тыс. грн – задачи на расстоянии до взводного опорного пункта включительно (линия столкновения, наступление/контратака), в "серой" зоне, на временно оккупированной территории или на территории противника;

– задачи на расстоянии до взводного опорного пункта включительно (линия столкновения, наступление/контратака), в "серой" зоне, на временно оккупированной территории или на территории противника; 70 тыс. грн – выполнение задач на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Суточные выплаты и бонусы за результат

За активные операции предусмотрены суточные надбавки:

40 тыс. грн/сутки – за штурмовые действия на линии соприкосновения или в глубине обороны противника;

– за штурмовые действия на линии соприкосновения или в глубине обороны противника; 20 тыс. грн/сутки – за восстановление позиций в глубине собственной обороны.

Бонусы за результативность

100 тыс. грн – за каждого взятого в плен оккупанта;

– за каждого взятого в плен оккупанта; 15 тыс. грн – за каждого уничтоженного противника в контактном бою.

Максимальный размер выплат

Максимальный лимит ежемесячных боевых выплат на одного военнослужащего составляет 460 тыс. гривен в месяц. Под этот лимит подпадают:

100 тыс. за участие в боевых действиях;

зональные выплаты;

суточные за штурмы.

Свыше лимита в 460 000 грн выплачиваются базовое денежное обеспечение (оклад, надбавки, премия), бонусы за результат (ликвидация/плен врага), а также единовременная помощь за заключение первого контракта.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом к 2029 году средняя зарплата в Украине может превысить 44 тысячи гривен, что почти на 26 тысяч больше нынешнего уровня средней оплаты труда. В то же время даже при менее благоприятном сценарии доходы украинцев продолжат расти, а разница между оптимистичным и консервативным прогнозами составляет всего около 900 гривен в месяц.

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