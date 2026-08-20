От Трампа и Путина до Федорова: почему в Украине заговорили о выборах и могут ли протесты в поддержку экс-министра привести к смене власти? Интервью с Безсмертным

Заявление Михаила Федорова о необходимости искать возможность проведения выборов даже в случае затяжной войны может серьезно изменить внутренний порядок. До этого вопрос о выборах в основном поднимался из-за рубежа – его затрагивали представители администрации Дональда Трампа и Кремля. Теперь об этом заговорил украинский политик, который еще недавно входил в команду Владимира Зеленского. И здесь важно не только само предложение провести выборы. Федоров связывает его с коррупцией, проблемами государственного управления и необходимостью изменений в политической системе.

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Заявление экс-министра указывает на проблемы, которые уже нельзя откладывать. Общественные настроения тоже постепенно меняются. Все больше людей хотят обновления власти после войны. То есть, в основном украинцы не готовы голосовать прямо сейчас. Проблема в том, что предложенный Федоровым путь пока больше похож на политический вызов власти, чем на готовый механизм её безопасной перезагрузки. Выборы во время полномасштабной войны – это множество сложных проблем. На фронте находятся военные, миллионы украинцев находятся за рубежом, есть оккупированные территории, постоянные обстрелы и риск российского вмешательства. А еще нужны сложные правовые решения, которые трудно реализовать.

Особенно опасно развязывать масштабную внутреннюю политическую борьбу в момент, когда Украина вступает в решающий период войны. Именно здесь может возникнуть серьёзный конфликт. Небольшие акции против конкретного политика потенциально способны перерасти в более широкие протесты с требованием выборов и смены власти. И тогда вопрос уже будет не в Федорове, а в способности правильно отреагировать и удержать ситуацию без нового противостояния внутри страны.

Поэтому вопрос не в том, нужны ли Украине перемены. Они нужны. НАБУ и САП не позволят солгать. Вопрос в том, когда и как их проводить, чтобы не ослабить государство во время войны. И именно здесь позиция Федорова пока вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Безсмертный.

– Михаил Федоров призвал провести выборы, не дожидаясь окончания войны. Сегодня о выборах говорит человек, который еще совсем недавно был частью команды власти. И это заявление услышали не только в Украине, но и в мире. Федоров также говорит о коррупции, хотя прямо не называет фамилий. Это обида после отставки, политтехнология или что-то большее?

– Вы абсолютно правы в одном: именно призыв к выборам заметил весь мир. Я только что посмотрел Bloomberg, Telegraph, Figaro, Wall Street Journal, Washington Post – все пишут о том, что бывший соратник Зеленского требует проведения выборов. Остальные моменты фактически остались без внимания. Если отвечать на вопрос, что это такое, то я вижу здесь смесь нескольких вещей. Во-первых, отсутствие политического опыта. Во-вторых, непонимания реальной политической практики. И, в-третьих, определенного технологического подхода к выборам, когда можно организовать саму процедуру голосования.

Мы помним, как в свое время Зеленский поручал Федорову через Дію отработать технологические возможности голосования и подсчета голосов. Но выборы – это гораздо больше, чем техническая возможность провести голосование. Есть правовые ограничения, безопасность, миллионы украинцев за рубежом, военные на фронте, оккупированные территории. Поэтому этим заявлением Федоров, на мой взгляд, нанёс себе серьёзный политический ущерб. Он фактически затрагивает тему, которая в условиях войны очень легко может быть использована российской пропагандой.

К этому добавляется эмоциональная напряженность в его отношениях с Зеленским. Само обращение выглядит подготовленным: смонтированное видео, выверенный текст. Но тезис о выборах, на мой взгляд, явно был ошибочным. Вероятно, она могла возникнуть из его предыдущего опыта работы над электронным голосованием. Зеленский, комментируя заявление Федорова, фактически на это и указал: организовать подсчет голосов и провести выборы – это две разные вещи. В нынешней ситуации проведение выборов может нанести Украине колоссальный ущерб. Федоров этим заявлением еще раз показал, что как политику ему нужно пройти определенный путь и приобрести опыт.

– Фактически Федоров пересек определенный политический рубикон. После 24 февраля 2022 года внутри Украины практически никто не говорил о необходимости проведения выборов во время войны. Может ли это заявление расшатать ситуацию внутри страны?

– Очевидно, что целый ряд шагов, предпринятых президентом Зеленским, были ошибочными. Но ошибки можно исправить, и время их исправит. Кадровые решения – также серьезная ошибка. Ничто не мешало президенту предложить кандидатуру Федорова на должность министра обороны. Но очевидно, что личные отношения и определённое упрямство обеих сторон сыграли здесь ключевую роль. В то же время я не думаю, что это может перерасти в масштабный внутренний конфликт. Вокруг Федорова нет достаточного политического импульса для этого. Он остается человеком из команды Зеленского, которая много лет работала бок о бок с нынешней властью.

Сейчас для Федорова начинается другой этап – ему предстоит пройти свой путь в украинской политике и набраться опыта. И пока не факт, что этот путь будет успешным. Его заявление о выборах свидетельствует о серьезном просчете и непонимании всей правовой и политической ситуации.

Есть ещё один важный момент. Часть людей из окружения Зеленского, которые контактировали с Соединёнными Штатами и представителями команды Дональда Трампа, ранее также говорили о возможности проведения выборов. Мы помним заявления Арахамии и других представителей власти. Поэтому нельзя исключать, что тезис о выборах появился в заявлении Федорова не случайно. Возможно, он является продолжением того диалога, который он вел с американскими политическими кругами.

– С тем же Илоном Маском, например. Ранее американские политики говорили о необходимости проведения выборов. Теперь у американских политиков появился дополнительный аргумент: о выборах говорит уже человек из украинских властей, который до последнего входил в команду президента.

– На самом деле это уже не имеет принципиального значения. Мы оказались в ситуации, когда перед страной стоит вопрос не столько о проведении выборов, сколько о том, как легитимизировать дальнейшую смену власти. Ситуация действительно неприятная. Авторитет власти как системы серьезно ослаб. И это заставляет думать, как восстановить нормальное функционирование государственных институтов.

Такой путь есть – это кадровая политика. Нужно вернуть нормальную работу парламента, правительства и других институтов в конституционное русло. Но президент пока не хочет на это идти, тем самым затрудняя решение проблемы. Что касается выборов, то сейчас это колоссальный риск. Добавить к войне ещё и внутреннюю политическую рознь – значит создать ситуацию, которую будет очень трудно контролировать.

– Технически и юридически провести выборы во время военного положения невозможно. Тогда где вы видите выход? В изменении кадровой политики в Офисе президента и правительстве?

– Закон о правовом режиме военного положения прямо запрещает проведение выборов президента, Верховной Рады и местных выборов. Поэтому для реализации сценария, о котором говорит Федоров, недостаточно просто объявить избирательную кампанию. Потребуется изменить законодательство или создать специальный правовой механизм, который позволит провести голосование в условиях войны, что проблематично.

На мой взгляд, нужно вернуть парламент и правительство в конституционное русло. В парламенте должна быть коалиция, которая предлагает кандидатуру премьер-министра и формирует правительство, а также несет за них политическую ответственность. Президент должен выполнять свои функции, министр обороны – свои, министр иностранных дел – свои. А не так, когда основные полномочия фактически сосредоточены в руках одного человека. Возвращение парламента и правительства к нормальной работе может изменить ситуацию. Это может быть правительство национального единства, правительство национального спасения, технократическое правительство — название не принципиально. Важно, чтобы появилась реальная политическая ответственность.

Даже появление сильной политической фигуры на посту премьер-министра могло бы кардинально изменить ситуацию. Появляется человек, который может сесть за стол с президентом и сказать: этого делать нельзя, потому что будут такие-то последствия. Именно возвращение политических фигур в правительство может оживить политическую жизнь. Но здесь необходимо осознание ответственности самим президентом. Речь сейчас идет не о какой-то эталонной демократии. Речь идет о победе в войне. Именно она должна быть главной целью, а уже исходя из нее должны выстраиваться политические решения. Зато если мышление исходит прежде всего из необходимости сохранить собственную роль и статус, это очень опасно.

– Теоретически это выглядит логично, но на практике сделать это будет сложно. Видите ли вы готовность президента пойти на такие шаги?

– Здесь нужно учитывать темперамент Федорова. Это не взрывное эмоциональное заявление. Оно было подготовлено заранее и хорошо продумано. Тема выборов в этой ситуации – это идея, которая сразу привлекает внимание и может быть использована в качестве аргумента в будущем политическом диалоге. В любом обращении должен быть тезис, который затронет всех. И он сработал. Помимо выборов, Федоров много раз говорит о коррупции и системе. Само слово "система" он повторяет неоднократно. То есть его заявление шире, чем просто требование провести выборы. Я думаю, что и Зеленский, и Федоров понимали, что эта история станет достоянием общественности. Уже во время первой пресс-конференции была заметна реакция президента – он явно не ожидал такого публичного шага от Федорова.

И здесь есть ещё один момент. Если посмотреть на Зеленского и Федорова рядом, становится очевидно, что политический вес второго после этой истории может только возрасти. А люди, которые поддерживали Федорова во время протестов, потенциально могут стать основой его будущей политической команды. Протесты не исчезают, они могут накапливать энергию. Но я не думаю, что эта энергия будет направлена на разрушение Украины. Для многих из этих людей сама Украина остается высшей ценностью. И теперь Федорову уже некуда деться от политики. Он сам сделал шаг в нее. Другой вопрос – сможет ли он эту политику использовать и станет ли со временем настоящим политическим игроком.

– Фактически Федоров становится политическим оппонентом Зеленского. Что тогда насчёт протестов – они, на ваш взгляд, не закончатся, а будут трансформироваться? Например, эти "картонные" протесты в поддержку Федорова как министра обороны могут перерасти уже в протесты с требованием перезагрузки власти и проведения выборов?

– Безусловно, протесты будут продолжаться. Их формы будут меняться, но недовольство будет накапливаться. И это может стать постоянным фактором давления на правительство и президента, вплоть до возникновения кризисной ситуации. Собственно, мы и возвращаемся к вопросу, как обеспечить легитимный переход власти. Я ещё раз повторю: правильная кадровая политика, возрождение политической жизни, возвращение государственных институтов в конституционное русло, создание технократического правительства, правительства национального спасения или национального единства – всё это могло бы снять часть проблем.

– По крайней мере, диалог по этому поводу, очевидно, теперь будет значительно активнее. Уже не получится объяснять всё лишь давлением России или позицией Трампа. Придётся искать внутренние решения.

– Нужно исходить из того, что Зеленский – президент Украины, и это должны принять все. Но он должен понять, что уже не может действовать как монарх. Именно чрезмерная концентрация полномочий и стала одной из причин нынешних проблем. Показательна ситуация с обысками в Офисе президента. Она свидетельствует о том, насколько серьезно изменилась ситуация. И когда президент не выдвигает кандидатуру Федорова на пост министра обороны, он фактически еще больше обостряет вопрос о том, как обеспечить легитимный переход власти.

– Социологические данные показывают, что значительно вырос спрос на перезагрузку власти. Что должна сделать власть, чтобы общество поняло: его услышали и ситуация не дойдет до той точки, которая сейчас Украине точно не нужна? Нам нужно выигрывать войну, а не ссориться между собой.

– Прежде всего – нужен диалог президента с обществом и политическими силами. Не ежедневный монолог, а именно диалог. Его суть – поиск компромиссов и конкретные шаги навстречу обществу. Это могло бы стабилизировать ситуацию. Министр обороны должен быть министром обороны со своими функциями и полномочиями, а не дублером президента. Министр иностранных дел должен выполнять функции главы внешнеполитического ведомства, а не дублировать президента. Если каждый орган и каждое должностное лицо вернутся к своим конституционным полномочиям, система начнет работать, и каждый будет нести ответственность за свой участок.

– Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация вокруг заявления Федорова и всего этого процесса?

– По моему убеждению, в Украине серьезно активизируется политическая жизнь. Осенью и зимой на неё, безусловно, будут накладываться и военная ситуация, и давление со стороны России. Но российское давление также может проявляться через обострение внутреннего политического противостояния. В то же время нужно понимать, что нынешняя ситуация будет всё больше возлагать ответственность именно на президента.

Я думаю, что сейчас наступит турбулентный период, когда возможны перемены. Я не исключаю даже смену премьера, министров и других кадровых решений. Тряска будет серьезной. Причина – накопление ошибок, которое уже достигло критического уровня. Поэтому очевидно, что властям придется предпринимать определенные шаги. И здесь я не понимаю, почему президент Зеленский, который всю жизнь работал в сфере, где главное – идея, фактически не использует этот подход в политике. Людей движут именно идеи.

Если предложить обществу понятную модель, например, технократическое правительство, правительство национального спасения или единства – ситуация может измениться очень быстро. Я не случайно говорю о таких кандидатурах, как Залужный на посту премьера и Федоров на посту министра обороны. Это могло бы стать сильным сигналом для общества.

– Но для президента это будет означать потерю части рычагов влияния?

– Если речь идет о потере контроля над коррупционными потоками, то да, за это будет борьба. Но если говорить о судьбе Украины и победе в войне, то появление сильных политических фигур в системе власти могло бы дать обществу очень мощный импульс.

Залужный, Федоров, Буданов – это люди, которые пользуются общественной поддержкой. Их совместная работа могла бы укрепить государство. А если это будет подкреплено системными изменениями и сотрудничеством с военным руководством, ситуация может измениться кардинально. При этом Зеленский остается президентом, избранным украинским обществом. И именно сочетание президентской легитимности с восстановлением нормальной политической системы могло бы дать ответы на многие нынешние вопросы. Но если этого не сделать, турбулентность будет очень серьезной.