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Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош
советник главнокомандующего ВСУ, создатель "Правого сектора",

Блог | Выборы сейчас – это масштабная антиукраинская диверсия

Иллюстративное фото. Украинский флаг на фоне маскировочной сетки
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Во время экзистенциальной войны за независимость Украины предлагать "выборы без выбора" может либо дурак, либо враг…

Далее текст на языке оригинала.

Бо вибори, коли ллється Кров Українців, це не про свободу і народне волевиявлення; це – про маніпуляції та фальсифікації…

Бо вибори під час Війни – це розкол народу; дефрагментація Сил Оборони; деморалізація Тилу; підігрівання недоімперії тощо…

Бо вибори зараз – це масштабна антиукраїнська диверсія.

І йдеться не про прізвища, партії чи коаліції, йдеться про виживання Нації та Держави.

Йдеться про Україну – святу Матір Героїв!

Тому, до завершення бойових дій – ніяких виборів.

Крапка.

Тримаймо стрій, Українці!

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