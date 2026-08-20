Заявление Федорова. Как и ожидалось.

Видео дня

Федоров не стал министром. Да и шансов было немного.

То, что он стал политическим лидером, доказали плакаты. То, что он окончательно решил пойти по этому пути, доказало это видео.

Но, честно говоря, мне становится страшно.

Страшно для тех, кто изучал историю.

У нас уже был прецедент с выборами в 1917–1921 годах. Тогда украинцы противостояли большевикам (тем самым русским).

Из-за большевистского вторжения выборы удалось провести лишь в части округов – Киевская, Полтавская, Черниговская, Екатеринославская области, Волынь, Подолье.

Власть не стала субъектной. Ее уничтожили те, кто оккупировал Украину.

Затем 80 лет под советской властью: Голодомор, уничтожение культуры, 20 миллионов погибших, защищавших Союз, который сам подписал пакт с агрессором.

Это уже было.

Хотим ли мы, чтобы это повторилось?

В то время, когда поддержка европейских партнеров на пике?

– У нас около 5 млн переселенцев.

– Шесть областей, где ведутся активные боевые действия. Миллионная армия.

Как обеспечить прозрачное и действительное голосование, которое признает мир и после которого мир продолжит с нами сотрудничать?

Через "Дію"?

Интернет есть не везде. Есть люди, которые вообще не пользуются смартфонами. Их голоса не будут учитываться? Где же тогда демократия?

В Офисе президента ответили: не против выборов. Но не уверены, что они состоятся под ракетными обстрелами.

И я не уверена.

Аргумент Федорова: Россия диктует нам, когда проводить выборы.

Но ведь именно российский президент уже заявлял, что украинский – нелегитимный. То есть тоже намекал на выборы.

Так кто же тогда диктует Украине, проводить ли их?