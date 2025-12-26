'Украинцы поматерились и продолжают': Магучих рассказала, как ведет себя в Днепре во время российских обстрелов

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призналась, что практически не ходит в укрытие во время обстрелов Россией родного Днепра. Спортсменка отметила, что украинцы уже привыкли к ежедневным прилетам по их домам, а в стране просто нет безопасных мест.

Об этом Магучих рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. 24-летняя рекордсменка мира в прыжках в высоту также добавила, что жители Украины, несмотря на стресс из-за постоянных ударов российских захватчиков, стараются продолжать нормальную для нынешних условий жизнь.

"Когда я в Днепре, то, скажу честно, только один раз спускалась в укрытие. Тогда и в новостях сообщали, что летит, летит, и было несколько взрывов. И все это недалеко. Тогда я спускалась с котом на паркинг. А еще у меня шестой этаж, не дай бог, еще прилетит. Но знаете, я так говорю: здесь уже нигде не спрячешься, если судьба, не дай бог, такая. Но думаю, что украинцы привыкают ко всему, и это видно по нам. Например, утром произошел какой-то обстрел в Киеве, разрушены дома, разрушены бизнесы людей, но через полчаса все это выносится, все убирается, и люди с новыми силами продолжают жизнь. Поматерились немножко – и пошли в новый день", – сказала Магучих.

