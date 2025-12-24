'Магучих? Почему все хотят?' Самая красивая легкоатлетка Украины высказалась о рекордсменке мира

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко удивилась тому, что многие спортсмены и эксперты пытаются найти ключ к успеху ее соотечественницы Ярославы Магучих. Спортсменка, которую называют самой красивой легкоатлеткой страны, отметила, что у каждого должен быть свой индивидуальный подход к делу.

Об этом Левченко рассказала в интервью YouTube-каналу известного журналиста Александра Глывинского. 28-летняя уроженка Бахмута подчеркнула, что есть целый комплекс факторов, которые влияют на итоговые результаты спортсменов, и именно в этом уникальность атлетов.

"В чем уникальность Ярославы Магучих? Почему все хотят ключ к успеху? У каждого он свой. В этом и уникальность каждого человека. То есть если даже Ярослава придет и расскажет вам так по полочкам рецепт, как я стала такой или такой, это не значит, что на другом это сработает. Это все вместе. Это и прирожденные способности, и когда ты попал в спорт, и кто тебя тренирует, и твое восприятие скачка, твое ощущение, твоя ментальная настройка, поддержка семьи. Короче, если брать все составляющие – это очень много факторов", – сказала Левченко.

