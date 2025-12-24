'Поматерились и пошли в новый день': Магучих призналась, ходит ли в укрытие в Днепре, как иностранцы реагируют на контент об обстрелах и что не так у нее с Токио

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих подвела итоги сезона, в котором столкнулась с травмами, капризами природы и бронзовой подпиской Токио. Украинская легкоатлетка вынуждена была поберечь себя на некоторых стартах, но когда соперницы берут два метра и выше, это ее только разжигает и мотивирует на новые победы.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA Ярослава вспомнила чемпионат мира-2025, где она заняла третье место, ливень в Швейцарии, а также рассказала, не боялась ли, что контент о постоянных обстрелах Украины в Instagram может отпугнуть часть ее аудитории и что заставило ее единственный раз спуститься в укрытие в Днепре.

– Приходилось слышать мнение, в том числе и в разговоре с президентом ФЛАУ Ольгой Саладухой, что после столь насыщенного предыдущего сезона – "золота" Олимпиады и мирового рекорда, возможно, где-то надо было немного отдохнуть или дать себе какое-то послабление?

– На самом деле, как спортсменка, я – максималистка, поэтому, конечно, хотелось показать результаты во всех соревнованиях и не останавливаться, потому что, честно, я не сильно вижу сейчас в этом смысл. Ведь мы не имеем права – мы выступаем, поднимаем наш флаг. И это очень ответственно выступать на каждом старте, показывать, что Украина есть, Украина живет, и мы соревнуемся за нашу страну. Поэтому это очень важно.

Да, конечно, сезон 2025-го не такой удачный, как бу 2024 год. Не все удалось выполнить, не все, что планировала, сделала, но, все равно, есть медали главных чемпионатов, поэтому это очень круто.

– В 2024-м вы меняли разбег и соответственно саму технику прыжка. Насколько сейчас довольны?

– Сейчас уже начался новый цикл тренировок, новая подготовка и поэтому пока что мне нравится, но, конечно, еще нужно время, чтобы все это наработать и чтобы это заиграло в голове новыми красками, скажем так. Чтобы оно уже было так активно, чтобы я наслаждалась этим, потому что нужно немножко времени.

– В этом сезоне вы столкнулись с повреждениями, а болельщикам пришлось понервничать, когда вы выходили в сектор с перебинтованной ногой.

– Да, на самом деле в 2025-м меня немного выбили травмы – и со стопой в зимнем сезоне время занял, поэтому понадобилось время, чтобы восстановиться и подготовиться к чемпионату мира в помещении. А потом – растяжение задней поверхности бедра. Конечно, это все дало о себе знать, но я не очень люблю говорить об этом. Хочу это пережить и все – отпустить и забыть как страшный сон. А потом все сначала – с новыми силами, с новым здоровьем. Сейчас все хорошо, и это круто.

– Этот сезон был местами немного эстримальным из-за капризов погоды. Например, на этапе "Бриллиантовой лиги" в Швейцарии, а затем и на чемпионате мира в Токио вы прыгали во время ливня и приземлялись в настоящие лужи.

– Да, но это такие соревнования, которые запомнятся надолго. И все девушки находятся в одинаковых условиях. Но, конечно, запомнятся, когда ты прыгаешь в яму, а это уже не мат, а бассейн. Тут даже больше не бегать и прыгать по лужам, а вот это приземление, когда полностью погружаешься в воду и чувствуешь, что ты вся мокрая. Но ничего, потом навсегда запоминается, как ты сидишь, как греешься, что делают девушки. То есть это такие самые запоминающиеся соревнования.

– Возможно, Швейцария вам просто дала такую разминку перед чемпионатом мира, чтобы вы успели подготовиться к Токио.

– Возможно, возможно (улыбается). Но в Швейцарии я все же экономила силы, поскольку тогда еще была травма, после которой я восстанавливалась. Мы тогда почти не рисковали дальше прыгать, имею в виду последнюю попытку, потому что надо было восстановиться к чемпионату мира.

А в Токио было просто весело на самом деле. Я потом писала в своей ленте Инстаграм, что Токио держит меня на бронзовой подписке. И многие мне написали, мол, надеемся, что в следующий раз у тебя будет апгрейт на золотую (смеется). Но это действительно так, потому что у меня Токио в 2021-м была олимпийская бронза и вот в 2025 году мировая "бронза". Но это тоже медали, которые надо уважать.

Особенно сейчас надо уважать каждую медали и даже, когда ее нет, потому что спортсмены готовятся, тратят свою энергию, ментальное здоровье. Но мы тренируемся, показываем результаты и не имеем права на то, чтобы сдаться и сказать, что сегодня я не выйду на старт.

– Не редкость, что в постолимпийский сезон результаты несколько падают, а в этом году в том же финале "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе целая группа спортсменок преодолела два метра.

– На самом деле это очень круто, когда и Юлия Левченко преодолела два метра, и Морган Лейк прыгнула свой личный рекорд. Это было очень круто! Но на самом деле самое главное, что это было зажигательное шоу для зрителей, для поклонников, потому что за этим было интересно наблюдать.

И когда меня спрашивают, интересно ли, когда кто-то прыгает 2 метра или выше, ведь ты же можешь не выиграть? А я говорю, что конечно интересно, это же только подогревает интерес и дает дополнительную мотивацию, силу, отвагу. Знаете, заигрывает что-то внутри, что надо так прыгать. Поощряет.

– Вы находились дома в Днепре во время одного из последних обстрелов города и выкладывали об этом на своей странице в Instagram. И вообще регулярно рассказываете о том, что происходит в Украине, и даете понять миру, что уставать от войны еще рано. Как реагируют на это все?

– На самом деле у меня уже такой аккаунт, который сохранил только тех поклонников, которые поддерживают Украину. Потому что в начале полномасштабного вторжения, конечно, было много людей, которые писали, зачем ты это выставляешь, зачем какие-то противоречия, что это неправильно, или что запрещено выставлять, например, сборы на дроны или на машину для военных.

Но сейчас у меня осталась более лояльная аудитория в Инстаграме, и я этому очень рад, потому что это уже свои люди. И на самом деле мы, спортсмены, пытаемся напомнить всем, что мы продолжаем воевать, мы продолжаем бороться за награды, и поэтому не время, чтобы это не показывать.

Наоборот надо кричать об этом, особенно когда уже почти четыре года продолжается полномасштабное вторжение, четыре года, как мы воюем, четыре года, как семьи разлучены, как много людей находятся в оккупации, многие люди находятся в плену. То есть, это очень тяжело. И мы должны напоминать всему миру, что это все еще не закончилось.

– Вы не боялись, что это повлияет на ваш имидж и уменьшится аудитория? Ведь не все готовы видеть и слышать жестокую правду о событиях в Украине.

– Меня это не пугало. И не пугало то, что обычно, согласно политики Инстаграма, потом попадаешь в какой-то бан или еще что-то. Меня это не пугает, я хочу это показывать. И я вижу фидбек от иностранцев, которые это видят, они шокированы. То есть, я вижу эту обратную реакцию и, считаю, что я делаю правильное дело.

– Какой у вас есть личный ритуал безопасности, когда вы дома? Ведь Днепр все ближе к линии фронта. Хотя и до Киева тоже достаточно быстро долетают ракеты и "шахеды".

– Да, я думаю, что сейчас в Украине вообще нет безопасного места. То есть, все города обстреливают, все мы живем в стрессовых условиях. Даже когда ты находишься в другом городе, то, конечно, душой и сердцем очень волнуешься за другие города.

Когда я в Днепре, то скажу честно, что только один раз спускалась в укрытие. Тогда и в новостях сообщали, что летит, летит, и было несколько взрывов. И все это недалеко. Тогда я спускалась с котом на паркинг. Сначала хотела просто в гардеробной побыть, а потом все же увидела новость, что надо спускаться. А еще у меня шестой этаж, не дай Бог, еще прилетит.

Но знаете, я так говорю: здесь уже нигде не спрячешься, если судьба, не дай Бог, такая. Но, думаю, что украинцы привыкают ко всему, и это видно по нам. Например, утром произошел какой-то обстрел в Киеве, разрушены дома, разрушены бизнесы людей, но через полчаса все это выносится, все убирается, и люди с новыми силами продолжают жизнь. Поматерились немножко, и пошли в новый день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!