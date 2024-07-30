Украина на Олимпиаде-2024: расписание и результаты 30 июля

На Олимпийских играх 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже, 30 июля состоится очередной соревновательный день. После того, как Ольга Харлан принесла Украине первую медаль соревнований, болельщики "сине-желтых" с нетерпением ожидают новых успехов соотечественников.

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В четвертый день Игр на турнире стартует одна из медальных надежд "сине-желтых" боксер Александр Хижняк. Также особое внимание будет приковано к футболу, где команда из Украины сыграет решающий матч группового турнира.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ УКРАИНЦЕВ НА ОЛИМПИАДЕ 30 ИЮЛЯ

11:00. Настольный теннис. Одиночки (ж) – 1/16 финала Маргарита Песоцкая – Бернадетте Сеч (Румыния)

12:00. Бадминтон. Групповой этап, одиночный, группа G (ж) – Полина Бугрова – Тереза Швабикова (Чехия)

13:00. Теннис. Начало первого запуска.1/8 финала. Марта Костюк – Мария Саккари – 2 запуск. 1/8 финала. Марта Костюк/Даяна Ястремская – Се Шувей/Цзао Цзяи – 4 запуск

14:18. Стрельба из лука. Одиночки (м) 1/32 финала Михаил Усач – Маркус Д’Алмейда (Бразилия).

14:30. Фехтование. Командная шпага, 1/4 финала (ж) Украина – Китай.

16:00. Гребной слалом. Каноэ-одиночки, квалификационные, заезды 1 и 2 (ж) Виктория Ус.

18:00. Футбол (м). Украина – Аргентина

21:32. Бокс. Предварительный этап, 1/8 финала, до 80кг (м) Александр Хижняк – Филипп Акилов.

В Украине Олимпиада официально транслируется на платформе "Суспильне Спорт" и региональных каналах "Суспильного", которые доступны в медиасервисе Megogo и в цифровом эфирном телевидении T2.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан расплакалась после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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