'Это все для тебя, родная!' Харлан посвятила Украине 'бронзу' Олимпиады-2024. Видео

Украинская саблистка Ольга Харлан эмоционально отреагировала на победу в бронзовом поединке Олимпийских играх, которые в эти дни проходят в Париже. 33-летняя фехтовальщица посвятила свою награду родной стране, которая продолжает противостоять российский агрессии.

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"Украина, моя любимая, это все для тебя, родная! Это для тебя!" – прокричала спортсменка в камеру, а затем поцеловала свою маску в национальных цветах. Также сразу после того, как судьи зафиксировали победу украинки, она опустилась на дорожку и расплакалась.

Отметим, что зрители очень тепло восприняли победу Харлан в малом финале ОИ. Они устроили нашей фехтовальщице овации и скандировали ее имя. В ответ Ольга поклонилась трибунам, поблагодарив за поддержку.

Для Ольги это уже пятая награда на четвертых Олимпийских играх. До этого она брала "золото" Пекина-2008, "бронзу" Лондона-2012, а также "бронзу" и "серебро" Рио-2016.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Токио-2020 в шпаге Сунь Ивэнь из Китая сенсационно проиграла в 1/16 финала Олимпийских игр-2024.

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