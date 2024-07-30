Хижняк перевернул бой и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Украинский боксер Александр Хижняк добыл непростую победу в 1/8 финала Олимпиады-2024. В весовой категории до 80 кг 28-летний уроженец Полтавы по очкам раздельным решением победил венгра Филиппа Акилова (30:26).

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Первый раунд начался непросто для украинца. Александр пропустил несколько серьезных ударов, что в итоге и отобразилось на судейских записках (2:3 в пользу боксера из Венгрии).

Во второй трехминутке соперник начал подсаживаться, убегать от украинца. Акилов начал искать сближения, чтобы хоть как-то спастись в клинче.

Ключевым стал заключительный раунд, который Александр выиграл "в одну калитку" и который обеспечил ему выход в четвертьфинал.

В 1/4 финала Олимпиады по боксу Александр будет боксировать против Вандерли Перейры из Бразилии. Бой состоится 2 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июля прошлого года Хижняк выиграл Европейские игры-2023 в Польше. В финале турнира в весовой категории до 80 кг наш соотечественник победил нокаутом хорвата Габриэля Веочича.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 Хижняк не смог взять "золото", драматично проиграв в финале в весовой категории до 75 кг бразильцу Хеберту Соузе. Решающая встреча в Токио завершилась нокаутом украинца.

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