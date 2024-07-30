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Костюк снялась с Олимпиады-2024 и не выступит в парном турнире с Даяной Ястремской

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Костюк снялась с Олимпиады-2024 и не выступит в парном турнире с Даяной Ястремской

Первая ракетка Украины Марта Костюк снялась с парного теннисного турнира на Олимпиаде-2024, сообщает "Суспильне.Спорт" со ссылкой на тренера украинской сборной Михаила Филимы. Костюк должна была выступать вместе с и Даяной Ястремской.

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Украинки, посеянные под седьмым номером, 30 июля в 21:30 по киевскому времени должны были сыграть матч второго круга с представительницами Китайского Тайбэя Се Шувэй и Цзао Цзяи.

Как сообщал OBOZ.UA, лишь несколько часов назад назад Костюк выиграла 3-х часовой поединок за выход в четвертьфинал Олимпиады-2024 в одиночном разряде, где сыграет в среду, 31 июля.

Напомним, что Костюк (WTA №19) в 1/8 финала обыграла Марии Саккари (WTA №8) из Греции – 4:6, 7:6 (5:7), 6:4.

Костюк снялась с Олимпиады-2024 и не выступит в парном турнире с Даяной Ястремской

Наша соотечественница, комментируя победу, не понимает, как она вообще выдержала на этой жаре.

"Мне, например, по ощущениям вчера было намного тяжелее, чем сегодня. Просто сегодня была очень высокая влажность, и я сильно пота. И для меня это была самая большая разница, а вчера я как курочка жарилась на этом солнце. Может, сегодня я была уже готова и для меня это не было шоком, когда я вышла на корт. Но последующие дни уже должно быть лучше и лучше. мечтах, наверное, потому что расписание здесь делается не очень", - подытожила украинка.

Костюк снялась с Олимпиады-2024 и не выступит в парном турнире с Даяной Ястремской

В 1/4 финала Марта сыграет против Донны Векич (WTA №21) из Хорватии.

Костюк, для которой это дебютная Олимпиада в карьере, на старте Игр-2024 победила новозеландку Лулу Сунь (6:4, 6:3). Во втором круге украинка была сильнее француженки Клары Бюрель 7:6, 6:2.

Костюк снялась с Олимпиады-2024 и не выступит в парном турнире с Даяной Ястремской

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