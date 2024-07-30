Костюк снялась с Олимпиады-2024 и не выступит в парном турнире с Даяной Ястремской

Первая ракетка Украины Марта Костюк снялась с парного теннисного турнира на Олимпиаде-2024, сообщает "Суспильне.Спорт" со ссылкой на тренера украинской сборной Михаила Филимы. Костюк должна была выступать вместе с и Даяной Ястремской.

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Украинки, посеянные под седьмым номером, 30 июля в 21:30 по киевскому времени должны были сыграть матч второго круга с представительницами Китайского Тайбэя Се Шувэй и Цзао Цзяи.

Как сообщал OBOZ.UA, лишь несколько часов назад назад Костюк выиграла 3-х часовой поединок за выход в четвертьфинал Олимпиады-2024 в одиночном разряде, где сыграет в среду, 31 июля.

Напомним, что Костюк (WTA №19) в 1/8 финала обыграла Марии Саккари (WTA №8) из Греции – 4:6, 7:6 (5:7), 6:4.

Наша соотечественница, комментируя победу, не понимает, как она вообще выдержала на этой жаре.

"Мне, например, по ощущениям вчера было намного тяжелее, чем сегодня. Просто сегодня была очень высокая влажность, и я сильно пота. И для меня это была самая большая разница, а вчера я как курочка жарилась на этом солнце. Может, сегодня я была уже готова и для меня это не было шоком, когда я вышла на корт. Но последующие дни уже должно быть лучше и лучше. мечтах, наверное, потому что расписание здесь делается не очень", - подытожила украинка.

В 1/4 финала Марта сыграет против Донны Векич (WTA №21) из Хорватии.

Костюк, для которой это дебютная Олимпиада в карьере, на старте Игр-2024 победила новозеландку Лулу Сунь (6:4, 6:3). Во втором круге украинка была сильнее француженки Клары Бюрель 7:6, 6:2.

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