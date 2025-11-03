УЕФА запрещает слоган 'Україна понад усе!' на новой форме сборной – СМИ

Европейский футбольный союза (УЕФА) назвал политическим слоган "Україна понад усе!", который планируют разместить на новой форме сборной Украины. Из-за этого нашей национальной команде пока не согласовали эту деталь экипировки, которая разрабатывается на 2026 год.

Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал известный журналист и комментатор Виктор Вацко. По его словам, элемент дизайна должны разместить под воротником, однако УЕФА запрещает наносить на форму политические лозунги. При этом Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет никаких возражений по этому поводу.

"На спине под воротничком будет надпись "Україна понад усе!". Прикол в том, что УЕФА до сих пор не согласовал эту надпись, они считают ее политическим лозунгом, а политические лозунги на форме запрещены. Так говорит УЕФА, тогда как ФИФА дала разрешение нанести этот слоган на игровую форму сборной Украины, и наша юниорская сборная на чемпионате мира U-20 в Чили играла уже со слоганом "Україна понад усе!", нанесенным на игровую форму под воротничком на спине. И на новой форме будет именно этот слоган", – сообщил Вацко.

Ранее болельщики эмоционально отреагировали на появление в сети рендеров новой формы сборной Украины по футболу от Adidas.

Отметим, что накануне чемпионата Европы-2020 в России подняли настоящую истерику из-за слогана "Героям слава!" и карты страны с Крымом на экипировке "сине-желтых".

Как сообщал OBOZ.UA, добыв две победы в матчах против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1), сборная Украины по футболы сильно улучшила свои шансы на выход в финальную часть чемпионата мира-2026, которая состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексики. Перед заключительными поединками отбора с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября) сине-желтые идут на втором месте в группе D (7 очков).

Уже опубликованы расклады, при которых подопечные Реброва:

занимают 1-е место в таблице и выходят на мундиаль

занимают 2-е место в таблице и выходят в плей-офф

занимают 3-е место и никуда не выходят

