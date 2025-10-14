Как Украине выйти на ЧМ по футболу-2026: расклады

Добыв две победы в матчах против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1), сборная Украины по футболы сильно улучшила свои шансы на выход в финальную часть чемпионата мира-2026, которая состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексики. Перед заключительными поединками отбора с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября) сине-желтые идут на втором месте в группе D (7 очков).

OBOZ.UA предлагает своим читателям расклады, при которых подопечные Реброва:

занимают 1-е место в таблице и выходят на мундиаль

занимают 2-е место в таблице и выходят в плей-офф

занимают 3-е место и никуда не выходят

Прямое место на ЧМ получает победитель группы; команда, занявшая 2-е место, идёт в европейский плей-офф. При равенстве очков применяются критерии из регламента (первичные критерии — разница мячей и забитые голы в группе; если дальше сохраняется равенство — дополнительные критерии, включая результаты между собой).

1) Когда Украина гарантированно выходит с 1-го места (прямое попадание)

Гарантировать первое место математически можно только при такой комбинации результатов на оставшихся турах:

Украина побеждает оба оставшихся матча (против Франции и Исландии) — получит 13 очков, и одновременно Франция не выигрывает оба своих оставшихся матча (т.е. Франция в каком-то из матча против Азербайджана/Исландии набирает ≤1 очка). — Если Украина +6 (13), а Франция не набирает 6 (остается ≤12), то Украина — 1-е место. (Простой вариант: Украина выигрывает и Франция теряет очки с Азербайджаном — тогда Украина наверху.)

2) Когда Украина финиширует второй (плей-офф)

Если Украина набирает 11 очков (победа + ничья — 7→11) — почти наверняка 2-е место. Даже при худших комбинациях Франция остаётся выше (обычно >11), а Исландия и Азербайджан максимум достигают 10 и 7 соответственно, так что 11 очков обычно гарантируют минимум 2-е место. Если Украина наберёт 10 очков (победа + поражение, итого 10) — тогда многое зависит от результатов Исландии и Франции: — если Исландия выигрывает оба оставшихся — она дойдёт до 10 очков тоже (4→10) и тогда решают дополнительные критерии (разница мячей / очные встречи). — Франция при 10 очках (если она проиграла Украине и проиграла Азербайджану) — всё равно может оказаться выше по разнице мячей. В таких 10-очковых случаях порядок мест часто решается по разнице мячей и очным встречам — поэтому при 10 очках шанс занять 2-е место есть, но не гарантирован. Если Украина останется на 7–9 очках — теоретически может занять 2-е место (например, при 9 очках и неудачах у Исландии), но это уже зависит от других матчей и критически — от разницы мячей и очных встреч.

Коротко: 11 очков — почти стопроцентно 2-е; 10 очков — вероятнее 2-е, но зависит от Исландии; 7–9 очков — нужны благоприятные результаты у конкурентов.

3) Когда Украина не попадает (т.е. финиширует ниже 2-го)

Украина не попадёт (т.е. займет 3-е или 4-е место) в следующих простых случаях:

Если Украина проигрывает оба матча (остаётся 7 очков), а Исландия выигрывает хотя бы один из своих двух и/или Азербайджан берет неожиданную победу — возможен сценарий, при котором Исландия получает ≥10 очков и опережает Украину. Практически: проиграли оба — шанс остаться вне 2-ки очень высок. Если Украина набирает ≤9 очков и одновременно Исландия набирает 10 или 11 — Украина опускается на 3-е место. (Например: Украина — ничья + поражение = 8 очков, Исландия — две победы = 10.) Теоретически Азербайджан при двух победах догонит Украину (до 7 очков) и вместе с Исландией может изменить распределение — поэтому Украина не в безопасности при любых комбинациях, где она сама теряет очки.

Как применять это на практике (короткая шпаргалка для оставшихся матчей)

Главный матч — Франция — Украина (13 ноября). Победа Украины сильно улучшает шансы на 1-е/2-е место, поражение — практически убивает шансы на 1-е и сильно ухудшает шансы на 2-е. Потом важен Украина — Исландия (16 ноября). Потеря очков с Исландией даёт Исландии возможность догнать/обойти. Нельзя забывать про Франция — Азербайджан (16 ноября). Если Франция побеждает Азербайджан, она может догнать/обогнать Украину по очкам в случае победы Украины над Францией (получится ничья по очкам) — тогда решают очные/разница мячей.

