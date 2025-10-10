Украина в бешеной перестрелке победила Исландию в отборе ЧМ-2026, пропустив три мяча

10 октября в Рейкьявике сборная Украины провела один из ключевых матчей в отборе к чемпионату мира-2026. На стадионе "Лейгардальсведлюр" команда Реброва встречалась с Исландией, которая после первых двух туров опережала "сине-желтых" на два очка и занимала второе место в нашем квартете вслед за Францией. Несмотря на дождь и мокрый газон, поединок выдался очень результативным, но Украина благодаря дублю Малиновского сумела перестрелять визави и добыть такую сверхважную победу – 5:3.

Видео дня

До этого противостояния соперники встречались друг с другом пять раз. В активе "сине-желтых" были две победы при одном поражении. А единственный раз в Рейкьявике наша сборная выиграла в далеком 1999 году, когда в отборе к Евро выиграла благодаря голу с пенальти нынешнего наставника команды Сергея Реброва.

Начало отбора к ЧМ-2026 сложилось для Украины не лучшим образом. После проигрыша Франции (0:2) и потери очков с Азербайджаном (1:1) "сине-желтые" оказались в крайне тяжелом турнирном положении. А наиболее нетерпеливые болельщики уже подыскивали Реброву новую работу. В целом, гостей в Рейкьявике могла устроить и ничья, тогда как поражение точно ставило крест на наших шансах сыграть на мундиале. Однако все же надеялись на первую победу украинцев.

Однако Исландия мощно играет дома и два года подряд забивает на своем стадионе, независимо от уровня соперника. И каждый третий гол "Наши ребята", как называют свою национальную команду на родине, попадали в чужие ворота головой. И сегодня они себе не изменили.

Несмотря на определенные кадровые потери Украины, в основной состав вернулись Виталий Миколенко и Руслан Малиновский, которые восстановились после травмы и сыграли ключевые роли в первой половине встречи. Хозяева поля с первых минут пытались организовать нападение за счет длинных передач. И на 5-й минуте состоялся первый удар исландцев по воротам сборной Украины – из-за пределов штрафной. Но мимо створа.

А на 14-й минуте Украина таки нашла брешь в обороне исландцев. И организовали гол как раз Малиновский и Миколенко – Виталий продрался по левому флангу, прострелил в центр чужой штрафной, где как раз находился Руслан, который хладнокровно расстрелял Олафссона.

Мокрое поле, конечно, мешало командам воплотить в жизнь запланированное накануне, но и иногда еще на ровном месте организовывало опасные моменты, когда, например, кто-то из игроков мог поскользнуться и потерять мяч или пропустить соперника в свободную зону. И вообще украинцам было очень тяжело на газоне "Лейгардальсведлюр" где-то с 20-й минуты и до 40-й, когда Исландия больше контролировала снаряд и ход поединка.

На 28-й минуте прошел длинный пас на быстрого Гудмундссона, которой принял мяч и слева ворвался в штрафную. Трубин как мог пытался перекрыть пространство, и удар исландца на себя приняла перекладина, спасая "сине-желтых".

Ожидаемо, на поле было много борьбы. На 31-й минуте на газоне оказался Георгий Судаков, который является дирижером атак сборной Украины. У представителя португальской "Бенфики" возникли проблемы с плечом. Георгий смог продолжить, но было видно, что ему некомфортно.

В это время исландцы продолжали давить. И Шафаренко на 33-й потерял снаряд в центре поля, удар Магнусона заблокировали, но мяч ушел на угловой. А в нашей команде очень опасались стандартов в исполнении хозяев. И, к счастью для нас, потомки викингов не сумели воспользоваться этой возможностью.

Одна на 35-й минуте Исландия достигла своей цели и сравняла счет. По иронии судьбы забивал партнер Малиновского по "Дженоа" Эллертссон, который переиграл Коноплю и Калюжного, продрался в штрафную и пробил в ближний угол, за который должен был отвечать Трубин – 1:1.

А тут еще и Судаков просигнализировал Реброву, что он не может продолжить поединок. Несколько минут гости играли в меньшинстве, после чего полузащитника "Бенфики" заменил динамовец Назар Волошин.

Исландия продолжала давить, играть на грани фола и создавать напряжение у владений Трубина. Но Украина смогла от защищаться в этот сложный отрезок во второй половине стартового тайма и даже организовала голевой контрвыпад, который закончился прострелом с левого фланга на Ваната. Тот не смог пробить с пяти метров, однако защитник хозяев Эллертссон нелепо махнул мимо мяча, тот попал в ноги Гуцуляка, который расстрелял вратаря. При этом полузащитник "Полесья" еще не забивал в этом сезоне в УПЛ.

А голевую точку в первом тайме поставил Малиновский, который воспользовался передачей Волошина и мощным ударом сделал дубль – 3:1. Надо отметить, что все три мяча в ворота Исландии пришли с левого фланга, который оказался слабым звеном хозяев.

Ожидаемо, что во втором тайме Исландия с первых же секунд пошла вперед большими силами и пыталась прижать Украину к ее воротам и проскользнуть к владениям Трубина. В свою очередь подопечные Реброва должны были бы получить пространство для своих контратак.

Однако тактика хозяев оказалась более результативной. Они сначала сократили счет усилиями Альберта Гудмундсена, который в падении головой срезал снаряд в сетку мимо Трубина. А потом тот же Альберт его сравнял.

Казалось, что такое развитие событий психологически нокаутировало украинцев. Однако финальные минуты остались за командой Реброва. На 85-й Калюжный расписался в чужих воротах, а через три минуты связка "Шахтера" Бондаренко–Очеретько поставила жирную точку в этом поединке и принесла победу Украине со счетом 5:3 в этом безумном триллере.

Этот выигрыш позволил "сине-желтым" подвинуть Исландию со второго места в группе и с четырьмя баллами полноценно вернуться в погоню за путевку на чемпионат Европы. А также едва ли не впервые под руководством Реброва Украина провела такой мощный первый тайм.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!