Новая форма сборной Украины по футбола для ЧМ-2026 вызвала неоднозначные отзывы в сети. Фото

Adidas представила предполагаемый комплект формы для сборной Украины по футболу на следующий год. Дизайн слилив сеть до официального релиза, что спровоцировало споры среди болельщиков, которых не впечатлил принт и стиль экипировки, в которых команда будет на ЧС 2026.

Комплект выполнен в традиционной желтой гамме с синими элементами, а центральным акцентом стал крупный графический орнамент на груди. Источником утечки стал ресурс Opaleak, который регулярно публикует будущие футбольные формы до их презентации.

В комментариях поклонники футбола высказали широкий спектр мнений: от полного одобрения до разочарования.

Один болельщик написал: "Норм, не шедевр, просто и лаконично. Адики всегда копипасты делают" Другой пользователь был менее дипломатичен: "Фигня". Еще один юзер поддержал скепсис: "Такое себе".

В комментариях попытались подобрать точный термин: "Есть английское слово которое сюда классно подходит: generic"

Юзер с иронией оценил работу дизайнеров: "Это вот столько лет делали эксклюзив"

Другой фан написал: "Такое что то"

Нашелся и оптимистичный голос: "Если выйдут на ЧС, то форма вогонь"

Еще один болельщик предложил альтернативу: "Идея неплохая, но рисунок должен быть взят с нагрудной части формы на Евро12"

Однако были и восторженные оценки: "Очень красивая на самом деле"

Некоторые комментаторы напомнили, что главное не экипировка, а результат: "Вообще не важно в чем играть... Лишь бы не так как этот отбор при Реброве"

На что другой фан ответил: "Лишь бы игра была"

Как сообщал OBOZ.UA, добыв две победы в матчах против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1), сборная Украины по футболы сильно улучшила свои шансы на выход в финальную часть чемпионата мира-2026, которая состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексики. Перед заключительными поединками отбора с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября) сине-желтые идут на втором месте в группе D (7 очков).

Уже опубликованы расклады, при которых подопечные Реброва:

занимают 1-е место в таблице и выходят на мундиаль

занимают 2-е место в таблице и выходят в плей-офф

занимают 3-е место и никуда не выходят

