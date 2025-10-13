Украина, пропустив в раздевалку, вырвала важную победу в отборе на ЧМ-2026 у Азербайджана

Накануне второй встречи с Азербайджаном сборная Украины в фантастической перестрелке одержала победу на выезде над Исландией 5:3 и поднялась на второе место в своей отборочной группе к чемпионату мира-2026. Однако, чтобы закрепиться на этой позиции, команда Реброва должна была брать три очка и 13 октября в Кракове в борьбе с подопечными Айхана Аббасова и таки дожала очень упрямых и жестких азербайджанцев – 2:1.

До этого матча стадион "Краковия" дважды становился домом для "сине-желтых", которые там переиграли Косово (3:0) и раскатали нулевую ничью с Шотландией. Что касается истории противостояния команд, то в сентябре украинцы упустили победу в Баку (1:1). Это была первая официальная встреча в истории противостояния команд. А в этом еще имели выиграл и ничью в товарищеских спаррингах.

Главной кадровой потерей команды Реброва стало отсутствие полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова, который травмировал плечо в поединке с исландцами. Его место занял Назар Волошин. Также с первых минут вышли Ярмолюк, Очеретько и Довбык.

Азербайджан едва не открыл счет уже на четвертой минуте, когда Джафаргулиев перехватил передачу Матвиенко в центре поля и организовал быструю контратаку на ворота Анатолия Трубина. Нариман Ахундзаде вышел на свидание с голкипером "Бенфики", пробросил мяч мимо Анатолия, но тот успел зацепить его и замедлить, а Матвиенко успел вернуться и выбить снаряд из ворот.

Украина полноценно ответила на 7-й минуте, когда передачу Конопли с правого фланга фактически на углу вратарской площадки пытался замкнуть Руслан Малиновский, который сделал дубль в матче с Исландией. Однако голкипер Азербайджана успел отреагировать на удар.

Гости старались высоко встречать украинцев, и время от времени под таким прессингом "сине-желтые" ошибались и теряли мяч. Однако все равно больше владели мячом и чаще несли угрозу воротам Магомедалиева.

Угловой на 17-й минуте едва не стал голевым для нашей команды: после подачи в борьбы в чужой штрафной Конопля подобрал снаряд метрах в 25–26 от ворот и пытался закрутить в правый верхний угол. Голкипер уже ничего не мог сделать, но за Азербайджан сыграла перекладина. Пытался добавить Очеретько, но чуть выше ворот.

На 19-й минуте во второй матче подряд мог отличиться Гуцуляк, но мяч снова просвистел над перекладиной. Украина усиливала давление на соперника и вскоре заставила Азербайджан ошибиться.

На 29-й минуте Миколинко поборолся с Хабулаевым и заработал для своей команды штрафной на левом фланге, Малиновский подал на дальнюю штангу и Гуцуляк головой замкнул передачу, поймав вратаря на противоходе – 1:0.

На 38-й минуте мог удвоить преимущество Украины Артем Довбык, но мяч таки разминулся с воротами, пройдя рядом с дальней штангой.

В целом в первом тайме у украинцев было много возможностей в атаке. Они нанесли восемь ударов по воротам соперника против трех у Азербайджана. Владели мячом более 60% игрового времени и, казалось, что вот-вот состоится наш второй гол ... Однако финал стартовой 45-минутки оказался для нас крайне неудачным.

Сначала крайне ненужную желтую карточку в столкновении с Махмудовым заработал Малиновский – арбитр даже просматривал момент, не надо ли удаление Руслана. Но отвел... А потом уже на третьей добавленной минуте гости успели организовать быстрый контрвыпад, который закончился атоголом Миколенко. Трубин не успел отреагировать на снаряд, который резко изменил траекторию.

Мяч в раздевалку мог дать психологическое преимущество азербайджанцам, но после перерыва Украина еще более заряженной и пошла вперед большими силами. Единственное, что привлекало внимание, так это замена Ефима Конопли, который был очень заметен в первом тайме. Поэтому заподозрили повреждение у защитника "Шахатря"...

Тем временем Украина плела свои атаки вокруг ворот соперника. И на 55-й минуте опасно пробивал Довбик, однако голкипер был на месте. На 59-й минуте уже имел момент Забарный, закручивая снаряд в нижний угол. И бквально сразу из-за пределов штрафной стрелял Малиновский. Однако очень надежно действовал в рамке Магомедалиев.

Однако на 64-й минуте и гостевой вратарь оказался бессилен. Волошин забросил в штрафную площадь на Гуцуляка, который в падении перевел мяч на Малиновского, который расстрелял голкипера, забил свой третий гол в двух последних поединках и принес Украине такую важную победу.

