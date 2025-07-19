У Усика в Лондоне возникла нештатная ситуация перед боем с Дюбуа. Видео

Приезд чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) в Лондон на реванш с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) вызвал небывалый ажиотаж у болельщиков. После заключительной пресс-конференцией фанаты несколько минут не отпускали украинца, требуя сделать совместное селфи или дать автограф.

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Один из поклонников решил привлечь внимание боксера, схватив его за плечо. Охрана отреагировала моментально, ударив нарушителя по руке.

Усик увидел это и попросил всех присутствующих успокоиться.

Напомним, что поединок принимает легендарный стадион "Уэмбли". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Дюбуа. Время начала – 23:30 по киевскому времени

Уже представлена подробная инструкция, как смотреть трансляцию в Украине.

Напомним, что в первом бою, который прошёл 26 августа 2023 года во Вроцлаве, украинец уверенно нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Отметим, что несколько дней назад на битву взглядов перед боем с Даниэлем Дюбуа Александр Усик вышел в костюме с флагом Украины на рукаве. Однако порядок цветов на нем был нарушен: желтый сверху, синий — снизу. Болельщики вспомнили, что боксер уже появлялся с таким флагом ранее — в частности, перед реваншем с Фьюри.

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