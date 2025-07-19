Как смотреть реванш Усик – Дюбуа. Пошаговая инструкция

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) в субботу, 19 июля, проведет свой восьмой поединок в супертяжелом весе. Соперником небитого крымчанина вновь будет британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Поединок принимает легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Дюбуа. Время начала – 23:30 по киевскому времени

Украинские телеканалы не будут показывать реванш Александра Усика и Даниеля Дюбуа — прямой эфир доступен только на медиасервисе MEGOGO. Чтобы увидеть поединок, нужно оформить одну из подписок: "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" или MEGOPACK. Смотрите трансляцию можно будет на телевизоре, смартфоне или ноутбуке.

Как смотреть бой Усик – Фьюри 2

Зайдите на сайт MEGOGO. На главной странице нажмите на баннер с анонсом боя.

Выберите вариант подписки. Самая доступная при условии месячной подписки обойдется в 199 грн.

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Укажите данные своей банковской карты и подтвердите оплату.

После этого трансляция будет доступна для просмотра.

Начало студии в 19:15. Начало основного события – 23:00. Время киевское.

Напомним, что в первом бою, который прошёл 26 августа 2023 года во Вроцлаве, украинец уверенно нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Отметим, что несколько дней назад на битву взглядов перед боем с Даниэлем Дюбуа Александр Усик вышел в костюме с флагом Украины на рукаве. Однако порядок цветов на нем был нарушен: желтый сверху, синий — снизу. Болельщики вспомнили, что боксер уже появлялся с таким флагом ранее — в частности, перед реваншем с Фьюри.

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