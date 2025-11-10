'Тяжело видеть, как он доминирует': Майк Тайсон откровенно высказался об Усике

Легендарный американский супертяж Майк Тайсон назвал незрелищными выступления на профессиональном ринге Александра Усика. Выдающейся боксер, отдавая должное результатам нашего соотечественника и его высокому классу, подчеркнул, что раньше в этом виде спорта больше ценились агрессия и мощь.

Такое мнение Тайсон выразил в интервью Hard Rock Bet. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе и член Международного зала боксерской славы отметил, что Усик заслуживает комплиментов, однако представителям королевского дивизиона прошлого трудно наблюдать за его доминированием.

"Я впечатлен Усиком. Можно говорить все, что угодно, но сейчас он величайший супертяж своего времени. Никто не может его победить. Он победил всех. Но, знаете, мне тяжело видеть, как он доминирует. Раньше все дело было в агрессии. Даже если боксер пропускал больше ударов, но он вел бой, ему отдавали раунды. Если ты интересный боец, ты приводишь публику на арену. Можно быть величайшим бойцом в мире, но быть скучным, и никто не будет хотеть тебя видеть", – сказал Тайсон.

