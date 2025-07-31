Назван победитель боя Александр Усик – Майк Тайсон

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о том, как бы абсолютный чемпион мира в хэвивейте Александр Усик показал себя в гипотетических боях против легенд прошлого. По словам Хирна, украинец уже заслуживает места в числе величайших тяжеловесов в истории.

Видео дня

Несмотря на то что статус легенды формируется годами, Усик, по его словам, прямо сейчас достоин того, чтобы его ставили в один ряд с лучшими.

"Очень мало бойцов смогли бы конкурировать с ним в разные эпохи. Майк Тайсон? Усик, скорее всего, победил бы. Али? Представьте только, какой был бы бой! Два гения ринга. Я бы, пожалуй, и с Али поставил на Усика. Ларри Холмс, Джо Фрейзер, Сонни Листон – всех их он мог бы пройти", – заявил Хирн в интервью Fighthubtv.

Промоутер подчеркнул, что особенно впечатляет габариты Усика: по меркам супертяжёлого дивизиона он относительно невелик, но компенсирует это интеллектом, мастерством и непредсказуемостью.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе этого года бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис дал совет Усику. Ему якобы стоило завершить завершить карьеру после двух побед над Тайсоном Фьюри. Это сделало бы украинца величайшим боксером в истории, а также позволило б превзойти Мохаммеда Али и Майка Тайсона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!