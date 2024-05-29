Тренер 'Реала' заменил вратаря сборной Украины 18-летним испанцем перед финалом Лиги чемпионов

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин пропустил второй тренировочный день команды накануне финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", который состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Наш соотечественник все еще недоступен из-за простуды и высокой температуры.

Об этом информирует издание Marca. Наставник "Реала" Карло Анчелотти из-за болезни украинца привлек вместо него голкипера юношеской команды 18-летнего Франа Гонсалеса. Ожидается, что Лунин восстановится к поединку против немецкой команды, однако место в воротах испанцев займет Тибо Куртуа.

При этом Анчелотти отметил, что еще не определился с основным голкипером на игру. "Мне очень нравятся все эти разговоры по поводу вратаря, поэтому на этой неделе, когда мне нечем заняться, я люблю их слушать. Мы примем решение перед матчем", – сказал итальянский специалист.

Ранее СМИ назвали стартовый состав "Реала" на финал Лиги чемпионов, в который Лунин не вошел. При этом известно, что украинец готов продлить контракт с мадридским клубом.

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" обыграл мюнхенскую "Баварию" и вышел в финал Лиги чемпионов. В свою очередь дортмундская "Боруссия" сенсационно прошла французский ПСЖ.

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