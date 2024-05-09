'Реал' за 2 минуты до конца перевернул игру и драматично вышел в финал Лиги чемпионов. Видео

Мадридский "Реал" обыграл мюнхенскую "Баварие" в ответном полуфинале Лиги чемпионов, проигрывая до 88-й минуты. Поединок на легендарном испанском стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 2:1. Первая игра недельной давности победителя не выявила (2:2).

Подопечные Карло Анчелотти с первых минут устроили штурм ворот Нойера и на 13-й минуте лишь каким-то чудом не смогли отметиться забитым голом.

"Реал" раз за разом создавал моменты, но никак не мог распечатать ворота чемпиона Германии.

Не скучал в рамке и украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин. Наш соотечественник на 27-й минуте спас мадридцев от верного гола.

После перерыва ситуация не поменялась. "Бавария", построив игру на контратаках, добилась успеха на 68-й минуте. Канадский защитник Альфонсо Дэвис, получив передачу от Хари Кейна, забил свой второй гол в сезоне.

Хозяева бросились отыгрываться и сделали это на 71-й минуте, но польски арбитр Шимон Марчиняк после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот, зафиксировав нарушение правил со стороны Начо.

Развязка наступила в концовке встречи, когда испанцы просто перевернули игру, забив дважды за 4 минуты.

Уже на 13-й добавленной минуте "Бавария" сравняла счет, но польская бригада арбитров гол не засчитала из-за офсайда Де Лигта.

"Реал Мадрид" Испания – "Бавария" Германия 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: 0:1 – 68 Дэвис, 1:1 – 88 Хоселу, 2:1 – 90+1 Хоселу.

Реал Мадрид – Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Вальверде (Хоселу, 81), Беллингем (Милитао, 90), Кроос (Модрич, 69), Тчуамени (Камавинга, 70), Винисиус Жуниор, Родриго (Браим Диас, 81).

Бавария – Нойер, Дайер, де Лигт, Мазрауи, Павлович, Лаймер, Киммих, Сане (Ким Мин Чжэ, 76), Мусиала (Мюллер, 84), Кейн (Шупо-Мотинг, 85), Гнабри (Дэвис, 27).

Предупреждение: Камавинга (90+11).

В финале на Уэмбли 1 июня "Реал" сыграет с дортмундской "Боруссией", которая накануне сенсационно прошла ПСЖ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!