Полуфинал Лиги чемпионов завершился грандиозной сенсацией. Видео

Немецкая "Боруссия" сенсационно вышла в финал Лиги чемпионов сезона 2023/2024. В ответном полуфинале подопечные Эдина Терзича обыграли ПСЖ (1:0). Первая игра недельной давности также завершилась победой немцев 1:0.

Парижане активно начали домашний поединок, устроив настоящий штурм на ворота Грегора Кобеля. Хозяева владели абсолютным территориальным преимуществом (61%/39%), но никак не могли воплотить его в игровое.

Все ключевые события случились после перерыва. Чемпион Франции продолжал атаковать, но ему явно не хватало везения. На 47-й минуте Уоррен Заир-Эмери не смог попасть в ворота с 2-х метров, лишь проверив на прочность штангу.

А спустя 3 минуты Юлиан Брандт отлично подал угловой, после чего Матс Хуммельс шокировал заполненный "Парк-де-Пренс".

На последних минутах французская команда имела великолепные шансы сравнять счет, но дважды попала в перекладину.

Соперник дортмундцев определится в среду, 8 мая, в игре "Реал" – "Бавария". После ничьей в первой игре, в ответной встрече у мадридцев сохраняются отличные шансы на выход в финал.

Ворота "Реала" в этой игре будет защищать украинец Андрей Лунин.

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