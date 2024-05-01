Стала известна судьба голкипера сборной Украины в 'Реале'

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин готовится к заключению нового контракта, который свяжет его с королевским клубом до 2028 года, сообщает Atletic. Срок действия текущего договора футболиста сборной Украины истекает в 2025 году, но обе стороны находятся на завершающих стадиях переговоров о продлении сотрудничества еще на три года.

В марте сообщалось, что "Реал" уже начал переговоры с агентом игрока, Жорже Мендесом, и что намерение заключить соглашение как можно скорее. В середине апреля состоялись еще одни переговоры, которые окончательно определили судьбу Лунина.

По новому контракту зарплата 25-летнего уроженца Краснограда будет увеличена, чтобы соответствовать его статусу первого вратаря под руководством Карло Анчелотти в отсутствие травмированного Тибо Куртуа.

Лунин перешел в "Реал" из "Зари" в 2018 году. В 2019 году он продлил контракт до 2025 года, хотя сделка официально не была объявлена клубом.

Он стал основным вратарем "Реала" в отсутствие Куртуа, который получил повреждение связок колена еще в августе.

Кепа Аррисабалага из "Челси" был взят в аренду в августе прошлого года, но получил травму в ноябре, что дало возможность Лунину закрепиться в основном составе.

31-летний Куртуа пропустил весь сезон и в марте нуждался в еще одной операции на колене, когда у него произошел регресс.

Бельгиец надеется вернуться в ворота "Реала" на ближайшие матчи, включая игру против "Кадиса" в субботу и ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Баварии" в среду.

Лунин сыграл 29 матчей во всех турнирах в этом сезоне, сохранив 10 чистых счетов в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне мадридский "Реал" сыграл вничью в гостях мюнхенской "Баварии" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Матч на "Альянц Арене" завершился со счетом 2:2, а Лунин пропустил два гола за 4 минуты.

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