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Тренер "Реала" поставил крест на вратаре сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Тренер 'Реала' поставил крест на вратаре сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не выйдет в стартовом составе мадридского "Реала" на финальный матч Лиги чемпионов, в котором испанцы поспорят за титул с дортмундской "Боруссией". Встреча состоится 1 июня на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне, а наставник "королевского клуба" Карло Анчелотти определился со своим выбором.

Об этом информирует портал Defensa Central. По его данным, место воротах "Реала" в главном поединке сезона займет бельгиец Тибо Куртуа. Вместе с ним с первых минут сыграют Дани Карвахаль, Начо, Антонио Рюдигер, Флоран Менди, Эдуарду Камавинга, Тони Кроос, Феде Вальверде, Джуд Беллингем, Родриго и Винисиус.

Тренер "Реала" поставил крест на вратаре сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов
Тренер "Реала" поставил крест на вратаре сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов

При этом итальянский специалист намерен обкатать этот состав в заключительном матче чемпионата Испании, в котором "Реал" примет на своем поле "Бетис". Таким образом, Лунин больше не появится на поле в нынешнем сезоне. В своем последнем поединке в составе мадридцев украинец пропустил четыре мяча от "Вильярреала".

Тренер "Реала" поставил крест на вратаре сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов
Тренер "Реала" поставил крест на вратаре сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов

Отмечается, что о своем выборе Анчелотти уже сообщил игрокам команды. После игры с "Бетисом" у "сливочных" будет ровно неделя на подготовку к финалу ЛЧ.

Тренер "Реала" поставил крест на вратаре сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" обыграл мюнхенскую "Баварию" и вышел в финал Лиги чемпионов. В свою очередь дортмундская "Боруссия" сенсационно прошла французский ПСЖ.

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