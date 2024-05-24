Тренер 'Реала' поставил крест на вратаре сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не выйдет в стартовом составе мадридского "Реала" на финальный матч Лиги чемпионов, в котором испанцы поспорят за титул с дортмундской "Боруссией". Встреча состоится 1 июня на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне, а наставник "королевского клуба" Карло Анчелотти определился со своим выбором.

Об этом информирует портал Defensa Central. По его данным, место воротах "Реала" в главном поединке сезона займет бельгиец Тибо Куртуа. Вместе с ним с первых минут сыграют Дани Карвахаль, Начо, Антонио Рюдигер, Флоран Менди, Эдуарду Камавинга, Тони Кроос, Феде Вальверде, Джуд Беллингем, Родриго и Винисиус.

При этом итальянский специалист намерен обкатать этот состав в заключительном матче чемпионата Испании, в котором "Реал" примет на своем поле "Бетис". Таким образом, Лунин больше не появится на поле в нынешнем сезоне. В своем последнем поединке в составе мадридцев украинец пропустил четыре мяча от "Вильярреала".

Отмечается, что о своем выборе Анчелотти уже сообщил игрокам команды. После игры с "Бетисом" у "сливочных" будет ровно неделя на подготовку к финалу ЛЧ.

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" обыграл мюнхенскую "Баварию" и вышел в финал Лиги чемпионов. В свою очередь дортмундская "Боруссия" сенсационно прошла французский ПСЖ.

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