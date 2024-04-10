Тайсон Фьюри рассказал о переносе боя с Усиком

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) на пресс-конференции в английском Моркаме вспомнил о своей травме в тренировочном лагере, которая привела к отмене боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО). Изначально мегафайт за абсолютное чемпионство был запланирован на 17 февраля, но британец 2 февраля получил рассечение и поединок был официально перенесен на весну 2024 года.

После этого глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх придумал "предохранитель", от подобной ситуации в будущем. Арабский чиновник заявил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-либо из них откажется выступать.

"Сначала я был немного подавлен, в первый день или около того. Но впоследствии, как и все в жизни, я понял, что Божье время безупречно, идеально. Это и не поздно, и не рано – все вовремя. Тогда еще не настало мое время бороться за чемпионство, но это будет случится 18 мая", – цитирует Фьюри Евроспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, поединок Усик – Фьюри будут обслуживать нейтральные судьи. При этом при их назначении у команд обоих боксеров будет право вето на то, чтобы не допустить к работе рефери, компетентность которых у них вызывает сомнения.

До этого на двух боях Усика и Джошуа всегда работал Виктор Фесечко. Отметим, что глава WBC выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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