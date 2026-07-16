Суперкомпьютер предсказал, кто выиграет финал ЧМ-2026 Испания – Аргентина

Действующие чемпиона мира аргентинцы сыграют с победителем последнего европейского первенства Испанией в решающем матче мундиаля 2026 года. Противостояние "небесно-голубых" и "фурии рохи" состоится в ближайшее воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала чемпионата мира-2026 Испания – Аргентина. Время начала – 22:00 по Киеву.

Суперкомпьютер компании Opta отдает незначительное предпочтение чемпионам Европы. После обработки 10 тысяч симуляций шансы испанцев во второй раз в своей истории стать чемпионами мира оцениваются в 56,05%. Соответственно вероятность того, что Аргентина защитит свой титул, составляет 43,95%.

Испанцы и аргентинцы встречались единственный раз на чемпионатах мира в 1966 году. Тогда на групповом этапе турнира, который принимала Англия, "небесно-голубые" победили европейских соперников 2:1.

Напомним, что испанцы в полуфинале мундиаля нынешнего года обыграли Францию 2:0. В свою очередь Аргентина в эффектом волевом стиле выбила с чемпионата англичан, которые проиграли три свои последних битвы за решающий матч первенства планеты (1990, 2018, 2026).

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в правила проведения финала чемпионата мира-2026.

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