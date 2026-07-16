Аргентина перевернула матч с Англией и вышла в финал ЧМ-2026, забив победный гол на 92-й минуте. Видео

Сборная Аргентины по футболу совершила камбэк в концовке полуфинала чемпионата мира-2026 и обыграла Англию со счетом 2:1. После пропущенного мяча команда Лионеля Скалони переломила ход встречи в последние минуты благодаря голам Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса.

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Поединок в Атланте получился напряженным и богатым на борьбу. В первом тайме команды действовали осторожно, уделяя большое внимание обороне. Аргентина чаще контролировала мяч и пыталась создавать моменты через Лионеля Месси и Хулиана Альвареса, однако до по-настоящему опасных эпизодов дело доходило редко.

Наиболее заметный шанс аргентинцы создали на 39-й минуте, когда Энцо Фернандес пробил издали, но мяч прошел немного выше перекладины. Англия отвечала стандартами и навесами, однако также не смогла открыть счет до перерыва.

Сразу после начала второго тайма команда Лионеля Скалони прибавила в активности. На 47-й минуте Хулиан Альварес пробил из штрафной, но Джордан Пикфорд уверенно справился с ударом. Еще через две минуты форвард аргентинцев снова оказался на ударной позиции, однако английский голкипер вновь сыграл надежно.

Ключевой эпизод матча произошел на 55-й минуте. Морган Роджерс выполнил точную подачу в штрафную площадь, а Энтони Гордон выиграл позицию и отправил мяч в нижний угол ворот Эмилиано Мартинеса, открыв счет.

После пропущенного мяча Аргентина усилила давление. Скалони провел серию замен, выпустив Николаса Гонсалеса, Родриго Де Пауля, Гонсало Монтиэля и Николаса Отаменди. Аргентинцы стали чаще доставлять мяч в штрафную соперника, однако оборона Англии выдержала натиск.

На 66-й минуте Англия могла удвоить преимущество, но удар Деклана Райса парировал Эмилиано Мартинес. Вскоре свой класс вновь продемонстрировал Пикфорд, который сначала справился с ударом Николаса Гонсалеса, а затем уверенно действовал на подачах и прострелах соперника.

После гола Энтони Гордона на 55-й минуте Англия долгое время удерживала минимальное преимущество. Аргентина постепенно наращивала давление, а Лионель Скалони усиливал атаку заменами, выпустив Николаса Гонсалеса, Родриго Де Пауля, Гонсало Монтиэля, Николаса Отаменди, Алексиса Макаллистера и Лаутаро Мартинеса.

Во второй половине тайма аргентинцы все чаще угрожали воротам Джордана Пикфорда. На 66-й минуте Эмилиано Мартинес спас свою команду после удара Деклана Райса, а затем инициатива окончательно перешла к действующим чемпионам мира.

На 76-й минуте Алексис Макаллистер не попал в створ из выгодной позиции, минутой позже Пикфорд отразил его удар головой, а на 78-й минуте Николас Гонсалес отправил мяч в сетку после подачи Месси, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Развязка наступила в последние минуты основного времени. На 85-й минуте Лионель Месси выполнил передачу на Энцо Фернандеса, который точным ударом из пределов штрафной отправил мяч в левый угол ворот и сравнял счет.

Арбитр добавил девять минут, и уже в компенсированное время Аргентина вырвала победу. На 90+2-й минуте Алексис Макаллистер мощно пробил и попал в штангу, а в продолжении атаки Месси выполнил результативный навес на Лаутаро Мартинеса. Форвард без помех отправил мяч в пустые ворота и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Для Аргентины этот успех стал историческим. Команда Скалони вышла во второй подряд финал чемпионата мира и сохранила шансы на завоевание четвертого титула в своей истории.

Кроме того, аргентинцы продлили победную серию до 14 матчей во всех турнирах, а на ЧМ-2026 одержали седьмую победу подряд, установив новое достижение для сборной на мировых первенствах.

Особое значение матч имел для Лионеля Месси. Для 39-летнего капитана это была первая игра против Англии на чемпионатах мира, а две голевые передачи помогли вывести действующих чемпионов мира в финал турнира.

В решающем матче ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Испании, которая днем ранее прошла Францию. Главная игра мундиаля состоится 19 июля в 22:00 по киевскому времени.

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