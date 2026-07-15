ФИФА изменит правила футбола в финале ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) увеличит перерыв между таймами в финальном матче чемпионата мира, который в эти дни заканчивается в США, Мексике и Канаде. Решающий поединок турнира состоится уже в воскресенье, 19 июля, и его будет сопровождать специальное шоу.

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Об этом информирует ВВС. По данным журналистов, в целом пауза на перерыв составит 26 минут, в которые войдут выступления Мадонны, Шакиры, Джастин Бибер, группа BTS. При этом в ФИФА хотели бы уложиться в 20 минут, однако это практически невозможно.

Отмечается, что это решение нарушает правилам игры, которые контролирует Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). В документе сказано, что футболисты имеют право на перерыв между таймами, который "не превышает 15 минут".

Также стало известно, что стартовому свистку будет предшествовать церемония закрытия мундиаля-2026. Она начнется за полтора часа до начала игры. В шоу примут участие Том Круз, Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс и iShowSpeed.

Напомним, что первым финалистом чемпионата стала сборная Испании, которая обыграла Францию. Соперник пиренейцев определится в противостоянии Аргентины им Англии.

Как сообщал OBOZ.UA, полуфинальный матч чемпионата мира по футболу-2026 Испания – Франция закончился историческим рекордом.

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