В матче Франция – Испания определился первый финалист ЧМ-2026. Видео голов

Сборная Испании по футболу стала первым финалистом чемпионата мира 2026 года. На стадионе в Арлингтоне в присутствии 70 176 зрителей команда Луиса де ла Фуэнте реализовала свои ключевые моменты, победив Францию со счетом 2:0.

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"Галльские петухи" активно начали встречу и уже в дебюте создали несколько подходов к воротам Унаи Симона. Самый опасный эпизод до середины первого тайма возник после углового, однако оборона испанцев справилась с давлением.

Переломным моментом стал эпизод на 20-й минуте, когда арбитр Иван Бартон назначил пенальти после нарушения Лукаса Диня в собственной штрафной. Микель Оярсабаль уверенно отправил его в сетку, открыв счет на 22-й минуте.

После пропущенного мяча команда Дидье Дешама больше владела инициативой, но довести атаки до результативного завершения не смогла. Дополнительной проблемой для французов стала вынужденная замена Вильяма Салиба, который покинул поле из-за повреждения уже в первом тайме.

Сразу после перерыва Франция попыталась прибавить в скорости, однако испанцы продолжали опасно отвечать на контратаках. На 52-й минуте Оярсабаль был близок к дублю, пробив рядом с перекладиной.

Окончательно исход встречи был решен на 58-й минуте. Дани Ольмо вывел Педро Порро на ударную позицию, и защитник точно пробил в правую часть ворот Майка Маньяна, удвоив преимущество Испании.

Испанцы могли довести счет до крупного: на 61-й минуте Ламин Ямаль отправил мяч в сетку, однако гол был отменен из-за положения вне игры.

В финале команда де ла Фуэнте сыграет с победителем пары Англия – Аргентина. Игра пройдет 19 июля на стадионе MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

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