Сумасшедший ажиотаж! Билеты на реванш Усик – Дюбуа: сколько стоят и где купить

Украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) уже через 11 недель подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Боксеры выйдут в ринг на легендарном стадионе "Уэмбли", который способен вместить 90 тысяч зрителей.

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Накануне были открыты продаже билетов на грандиозный вечер бокса. Уже за первые сутки были реализованы 60 тысяч пропусков на поединок, информирует портал Boxing Scene. Это только подтверждает все прогнозы о том, что на реванше Александра и Даниеля будет аншлаг.

Известно, что купить билеты на бой Усик – Дюбуа 2 можно на платформе Ticket Master. Цена на самые дешевые тикеты составляет 46,96 фунтов или 2600 гривен. Следующий слот продается от £64,95 (3600 грн). Далее идут ценники 99,95+, 160,60+ и 171,85 фунтов (5550+, 8915+ и 9540 грн соответственно).

Цена на самые близкие к рингсайду места стартует от £249,70 или 13861 грн. За 1127,75 фунтов можно приобрести билет прямо по центру VIP-ложи (62600 грн). На момент публикации самым дорогим доступным тикетом на бой был по цене £2815,60 или 156 тысяч в украинской валюте.

Напомним, боксеры уже дрались во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Его промоутер Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Накануне реванша соперники уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией Александр совершил неожиданный поступок.

До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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