Не доллары: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках

По состоянию на 1 февраля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,612 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,057 млрд грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 555,1 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,98% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 39,99%.

Более 1 млн грн в банках держат лишь 0,21% вкладчиков. А более 5 млн грн – 0,03%.

Большинство же вкладов – 70,43% – являются депозитами до востребования. То есть они могут быть сняты в любой момент без предварительного уведомления банка.

Меньше всего – на срок, превышающий 1 год. Таких всего 0,7%.

В Украине обанкротились сразу 2 банка

Параллельно НБУ признал неплатежеспособными сразу 2 украинских банка. Ими стали:

"Первый инвестиционный банк";

"Мотор-Банк".

Причиной же этого стало осуществление этими учреждениями в течение длительного времени рисковой деятельности, повлекшей нарушение норматива минимального размера регулятивного капитала. Впрочем, отметили в НБУ, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит – каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты. Оно будет состоять из:

полного размера вклада;

процентов, начисленных "по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банков с рынка".

