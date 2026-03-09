'Не планирую': Магучих ответила на вопрос о личной жизни после слухов об отмене ее свадьбы

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих призналась, что не собирается в ближайшее время становиться мамой. 24-летняя легкоатлетка из Днепра подчеркнула, что намерена выступить еще как минимум на двух ближайших Олимпийских играх и роды не входят в ее планы.

Об этом Магучих заявил в интервью порталу "Жесткая атлетика". Олимпийская чемпионка Парижа-2024, комментируя рождение дочери у партнерши по команде Ирины Геращенко, добавила, что сначала намерена обустроить свою жизнь, а также не думает о детях до Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

"Когда хочу стать мамой? Нет, в ближайшем будущем – точно нет, до Лос-Анджелеса не планирую. У меня есть племянница, есть дети у кумовьев – пока что этого достаточно. Я больше склоняюсь к европейскому подходу: сначала пожить, обустроиться, а потом рожать детей. Ира – молодец, они с мужем этого хотели, это их совместное решение. А я еще хочу попрыгать", – сказала Магучих.

Ранее Ярослава озадачила болельщиков, когда неожиданно отказалась обсуждать вопрос об отмене свадьбы с ее женихом Назаром Степановым.

Как сообщал OBOZ.UA, во время зимнего чемпионата Украины по легкой атлетике на видео попал Назар Степанов, который сделал предложение Ярославе Магучих.

