УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Не планирую": Магучих ответила на вопрос о личной жизни после слухов об отмене ее свадьбы

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
684
'Не планирую': Магучих ответила на вопрос о личной жизни после слухов об отмене ее свадьбы

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих призналась, что не собирается в ближайшее время становиться мамой. 24-летняя легкоатлетка из Днепра подчеркнула, что намерена выступить еще как минимум на двух ближайших Олимпийских играх и роды не входят в ее планы.

Видео дня

Об этом Магучих заявил в интервью порталу "Жесткая атлетика". Олимпийская чемпионка Парижа-2024, комментируя рождение дочери у партнерши по команде Ирины Геращенко, добавила, что сначала намерена обустроить свою жизнь, а также не думает о детях до Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

"Не планирую": Магучих ответила на вопрос о личной жизни после слухов об отмене ее свадьбы
"Не планирую": Магучих ответила на вопрос о личной жизни после слухов об отмене ее свадьбы

"Когда хочу стать мамой? Нет, в ближайшем будущем – точно нет, до Лос-Анджелеса не планирую. У меня есть племянница, есть дети у кумовьев – пока что этого достаточно. Я больше склоняюсь к европейскому подходу: сначала пожить, обустроиться, а потом рожать детей. Ира – молодец, они с мужем этого хотели, это их совместное решение. А я еще хочу попрыгать", – сказала Магучих.

Ранее Ярослава озадачила болельщиков, когда неожиданно отказалась обсуждать вопрос об отмене свадьбы с ее женихом Назаром Степановым.

"Не планирую": Магучих ответила на вопрос о личной жизни после слухов об отмене ее свадьбы
"Не планирую": Магучих ответила на вопрос о личной жизни после слухов об отмене ее свадьбы

Как сообщал OBOZ.UA, во время зимнего чемпионата Украины по легкой атлетике на видео попал Назар Степанов, который сделал предложение Ярославе Магучих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe