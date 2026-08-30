Федоров готов помочь США создать "армию дронов" в обмен на ракеты для Patriot для Украины – FT

Бывший министр обороны Украины и будущий советник главы итальянского оборонного ведомства Михаил Федоров готов помочь США создать "армию дронов". Но только в обмен на ракеты для расположенных в Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Видео дня

По крайней мере, так рассказал сам Федоров в интервью изданию Financial Times. Он не уточнил, планирует ли он встречи по этому поводу с представителями американского президента.

Что сказал Федоров

"Я был бы очень рад помочь Америке создать армию дронов. Особенно в обмен на ракеты-перехватчики Patriot, чтобы мы пережили эту зиму", – сказал Михаил Федоров.

Сейчас в США бывший министр якобы ищет инвесторов для нового оборонного технологического фонда. Причем такой фонд должен не только вкладывать деньги в украинские оборонные стартапы, но и сам создавать предприятия.

Приоритеты в создании новых производителей – это роботизированные комплексы для уменьшения потребности в пехоте на передовой, дешевые скоростные перехватчики реактивных дронов и недорогие ракеты с искусственным интеллектом.

Михаил Федоров напомнил, что перехватчики российских реактивных дронов уже испытали в Украине. И теперь украинцам нужна дополнительная поддержка, чтобы запустить их массовое производство.

Что предшествовало

Издание напоминает, что украинский президент Владимир Зеленский уже обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой разрешить использование Starlink в украинских дронах для нанесения ударов по пусковым установкам баллистических ракет на глубине до 200 км в России.

По данным источников FT, сам Маск ранее допускал такое применение, но указывал, что политическое решение должен принять Белый дом.

Ранее новый министр обороны Евгений Хмара рассказывал, что уже предлагал Михаилу Федорову определить возможный формат его дальнейшего сотрудничества с Минобороны Украины, но пока ответа от бывшего министра не получил.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Федоров уже рассказывал, над какими проектами будет работать после отставки из правительства. Среди его планов – создание оборонного венчурного фонда, запуск аналитического центра и поддержка стартапов в сфере искусственного интеллекта и defense tech.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!