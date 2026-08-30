Только за сегодня выгорело 4 га: в Прикарпатье бушует пожар сухой травы, который виден из космоса. Фото

Возле села Ровня Рожнятовской общины Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар из-за возгорания сухой травы. Выгорело около четырех гектаров.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области. Из-за задымления утром в Калуше фиксировалось критическое ухудшение качества воздуха.

Пожар в Ивано-Франковской области

По данным спасателей, накануне, 29 августа в 17:14, вблизи Рожнятова загорелась сухая трава на площади около 2 тысяч квадратных метров. Во время тушения пожара был обнаружен еще один очаг горения площадью около 3 тысяч квадратных метров. Пожар был виден из космоса.

В то же время, по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, жители Калушского района сообщали о задымлении и ухудшении качества воздуха. В Региональный центр управления чрезвычайными ситуациями и оперативно-координационные подразделения поступило шесть таких сообщений.

От Восьмой государственной пожарно-спасательной части на месте работают 13 пожарных и две единицы спецтехники. Также спасателям помогают 20 местных жителей с двумя тракторами, оборудованными емкостями для подвоза воды.

Чтобы остановить распространение пламени на новые участки, из Богородчанской общины к месту происшествия направили трактор с дисковым орудием, который создает защитные минерализованные полосы.

По состоянию на 10:19 пожар возле Рожнятова был ликвидирован. В то же время спасатели обнаружили еще один очаг пожара со стороны села Ровня, площадью около 5 тысяч квадратных метров. В Калушской общине, по словам спасателей, фиксируется задымление: они тушат пожар и обследуют территорию с помощью дрона.

По данным спасателей, с 25 августа на открытой местности между Рожнятовым и селами Сваричев и Ровня возникло пять пожаров сухой травы общей площадью около 13 500 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории завода "Искра" во Львове произошел пожар на складе с аэрозольными баллончиками. В результате возгорания погибли трое работников, также есть пострадавшие, их госпитализировали в больницу.

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