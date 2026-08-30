"Пока нет предпосылок": в Кремле сообщили, когда может состояться саммит Зеленского, Трампа и Путина

В Москве поддерживают готовность к возобновлению переговоров делегаций России и Украины в Турции. В то же время предпосылок для этого пока нет.

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Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков. Его заявление приводят пропагандистские российские СМИ.

"Мы сохраняем нашу открытость к таким переговорам... К сожалению, наличие предпосылок мы признать не можем. Их пока просто нет", сказал он.

В то же время, по словам кремлевского чиновника, трехсторонний саммит с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможен только для фиксации договоренностей.

"Саммит Путин – Трамп – Зеленский предлагают провести уже давно. И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна лишь для фиксации договоренностей", – сказал Песков.

Что предшествовало

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф во время своей поездки в Москву в начале этой недели предложил провести трехстороннюю встречу между лидерами трех стран. Целью этого саммита должно стать прекращение войны, развязанной РФ.

Глава ЦРУ "мрачно оценил" ход войны в беседе с директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортников и призвал Россию заключить мирное соглашение, прежде чем ее военное и экономическое положение ухудшится.

Источники сообщили изданию Axios, что Ретклифф пришел к выводу, что Бортников мог бы помочь возобновить дипломатические усилия.

По данным The Washington Post, Джон Ретклифф во время своего визита в Москву мог предостеречь Кремль от эскалации войны с Украиной. Там он заявил, что обострение агрессии со стороны Кремля сблизит Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже в сентябре 2026 года. Ожидается, что к встречам также присоединятся представители США.

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