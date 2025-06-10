"Страшная вещь": российский боксер дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа
Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов (29-6, 28 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) без особых проблем снова победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). По мнению 39-летнего уроженца Волгодонска, британец просто не сможет долго поддерживать высокий темп и наш соотечественник заставит его выдохнуться.
Об этом Кудряшов заявил в интервью порталу Metaratings.ru. Россиянин отметил, что для Дюбуа вновь станет настоящим кошмаром фирменный стиль Усика, когда украинец с каждым раундом наращивает темп. Он добавил, что вторая половина боя станет фатальной для британского супертяжа.
ЧТО СКАЗАЛ КУДРЯШОВ О РЕВАНШЕ УСИКА И ДЮБУА
- Стиль Усика – страшная вещь для таких боксеров, как Дюбуа.
- Даниель, несмотря на свою мощь, сдает во второй половине поединка. А с такими, как Усик, постоянно нужен темп и давление. Его нельзя отпускать и давать ему почувствовать кураж. А Дюбуа во второй половине уже не может поддерживать такой вектор поединка.
- В первой половине боя Усик не даст себя ударить. А когда Дюбуа устанет, Александр с ним разберется.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.
Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.
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