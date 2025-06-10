'Страшная вещь': российский боксер дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов (29-6, 28 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) без особых проблем снова победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). По мнению 39-летнего уроженца Волгодонска, британец просто не сможет долго поддерживать высокий темп и наш соотечественник заставит его выдохнуться.

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Об этом Кудряшов заявил в интервью порталу Metaratings.ru. Россиянин отметил, что для Дюбуа вновь станет настоящим кошмаром фирменный стиль Усика, когда украинец с каждым раундом наращивает темп. Он добавил, что вторая половина боя станет фатальной для британского супертяжа.

ЧТО СКАЗАЛ КУДРЯШОВ О РЕВАНШЕ УСИКА И ДЮБУА

Стиль Усика – страшная вещь для таких боксеров, как Дюбуа.

Даниель, несмотря на свою мощь, сдает во второй половине поединка. А с такими, как Усик, постоянно нужен темп и давление. Его нельзя отпускать и давать ему почувствовать кураж. А Дюбуа во второй половине уже не может поддерживать такой вектор поединка.

В первой половине боя Усик не даст себя ударить. А когда Дюбуа устанет, Александр с ним разберется.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

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