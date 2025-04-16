Стало известно, лишат ли Усика чемпионского пояса из-за реванша с Дюбуа

Всемирная боксерская организация (WBO) не будет настаивать на проведении Александром Усиком (23-0, 14 КО) обязательной защиты в ближайшем бою. В федерации отозвали свой ультиматум к украинцу и поддерживают решение нашего соотечественника подраться с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Об этом в комментарии Boxing Scene заявил президент WBO Густаво Оливьери. По его словам, противостояние Усика и Дюбуа за все пояса королевского дивизиона является отличным шансом на продвижение идеалов бокса и спорта в целом, а потому в организации не будут лишать нашего соотечественника титула из-за просьбы отсрочить обязательную защиту.

"Команда Усика подала петицию, утверждая, что разрешение на объединение поясов в бою между Усиком и Дюбуа снова определит абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, что пойдет на благо спорту, тем более, что их первый бой был весьма спорным. Другими словами, разрешение позволить унификацию поясов и определение абсолютного чемпиона будет отвечать наилучшим интересам бокса", – подчеркнул функционер.

Накануне стало известно, что поединок Усика и Дюбуа запланирован на середину лета. Ранее искусственный интеллект назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем.

При этом стало известно, что Дюбуа могут лишить чемпионского пояса Международной федерации бокса (IBF), если он не согласится уже на защиту титула в бою с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). При этом сам британец твердо настроен подраться с Усиком.

Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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