Усик приехал на бой в Эр-Рияд со старшей дочкой. Как сейчас выглядит повзрослевшая Лиза. Фото

Украинский непобедимый чемпион Александр Усик (24-0, 15 КО) побывал в Саудовской Аравии, чтобы посмотреть на бой между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ (31-0, 27 КО) и мексиканцем Давидом Пикассо (32-0-1, 17 KO). Перед встречей, которая завершилась победой японца, в объективы камер попала и старшая дочка Усика – Елизавета.

15-летняя девушка сидела вместе с отцом в первом ряду и также наблюдала за битвой двух легковесов.

Лиза родилась в 2010 году и росла в многодетной семье: у неё есть брат Кирилл (2013), брат Михаил (2015) и младшая сестра Мария, родившаяся в январе 2024 года.

Семья Усиков долгое время живёт в Украине, хотя после начала войны часть детей временно находилась за границей с родственниками, тогда как Лиза предпочла остаться на родине вместе с родителями.

О личной жизни и увлечениях Лизы известно немного: семья известного боксера традиционно бережёт частную жизнь детей, и пока нет достоверной информации о её учёбе или профессиональных планах за пределами семьи. Однако в СМИ отмечают, что семья поддерживает связь, проводит время вместе и активно делится некоторыми семейными моментами в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 марта Усик с пафосом отпраздновал 15-летие Елизаветы. Празднование прошло в тёплой атмосфере и не без звездных гостей. На вечеринке выступали певицы Елена Омаргалиева и Надежда Дорофеева с группой.

