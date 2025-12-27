С Усиком в ринге. Состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Видео

Японский боксер Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) защитил титул абсолютного чемпиона второго легчайшего веса, победив мексиканца Алана Давида Пикассо (32-1-1, 17 КО). Главный поединок на арене Mohammed Abdo Arena в Эр-Рияде завершился единогласным решением судей: 119-109, 120-108 и 117-111.

Видео дня

Победителя лично наградил обладатель титулов чемпиона мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик.

Бой начался спокойно: Иноуэ позволил сопернику контролировать центр ринга и присматривался к его действиям. Во втором раунде чемпион активизировался, демонстрируя многоударные комбинации и активно идя в размен, нацеленный на нокаут. Пикассо действовал осторожно, ограничиваясь точными левыми хуками по корпусу, но Иноуэ уверенно отвечал джебами и кроссами, постепенно загоняя соперника к канатам.

Мексиканец не проявлял привычной комбинационной работы и в финальных раундах, когда попытался вступить в размен, уступил инициативу чемпиону. Судьи единогласно присудили победу Иноуэ со счётом 119-109, 120-108 и 117-111.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик ради этого поединка покинул Украину, разместив соответствующие фото в Instagram.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!