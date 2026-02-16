"Список будет шире": у Путина назвали один из вопросов, который хотят обсудить на переговорах в Женеве

В России заявили, что на предстоящих трехсторонних переговорах в Женеве будет обсуждаться больше вопросов, чем на предыдущих встречах в Абу-Даби. В частности, в Кремле рассчитывают на обсуждение "темы территорий" – именно для этого, мол, Москва и отправляет в Швейцарию псевдоисторика Владимира Мединского.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова цитируют российские пропагандистские СМИ.

Что сказал Песков

По словам представителя Кремля, в Швейцарии в ходе встреч в Женеве 17-18 февраля делегация государства-агрессора намеревается обсуждать "тему территорий" – либо, иными словами, в очередной раз выдвигать безосновательные претензии на часть суверенной территории нашей страны.

"На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального. Которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем", – заявил Песков.

"Обосновывать" якобы существующее у РФ "право" на украинскую землю в пределах международно признанных границ нашего государства будет псевдоисторик и помощник Путина Владимир Мединский. По словам Пескова, именно для "обсуждения темы территорий" последний там просто "необходим".

"Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть [Владимира] Мединского", – внезапно "повысил" не имеющего ни полномочий принимать какие-либо решения, ни компетенций для подобных переговоров российского чиновника Песков.

Это заявление спикер Путина сделал на фоне возмущения западных лидеров тем, что на запланированной встрече в Женеве РФ снова понизила статус своей делегации, демонстративно и окончательно превратив предстоящий раунд переговоров в фарс.

Кроме этого незаменимого "специалиста" по всем вопросам, в состав российской делегации, по словам Пескова, войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин и глава ГРУ Игорь Костюков.

Спикер Путина также добавил, что "спецпредставитель" Путина Кирилл Дмитриев также проведет встречи в Женеве, но "он занимается исключительно вопросами экономического взаимодействия с США" – от которого Вашингтон до завершения войны РФ против Украины ранее неоднократно отказывался, заявляя, что любое "экономическое сотрудничество" Москвой возможно лишь после подписания мирного соглашения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что этим утром украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву. Входящий в ее состав экс-глава ГУР, а ныне руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов опубликовал фото с вокзала и анонсировал "обсуждение с коллегами" в пути "уроков нашей истории" и выводов, которые из этих уроков уже сделаны.

Из России же в это же время доносились сообщения, что Москва намеревается обсуждать в Женеве "энергетическое перемирие" и очень рада, что самолету с российской делегацией позволили залететь в европейское пространство и сесть в Швейцарии.

