Стало известно, что говорил Усику тренер в течение всего боя с Фьюри. Видео

Официальный телетранслятор реванша между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) TNT Sports у себя в TikTok выложил видео, снятое между раундами. В кадр попали советы Юрия Ткаченко, который тот давал своему подопечному.

Видео дня

После стартового раунда, который прошел без попаданий от обоих боксеров, Ткаченко обратил внимания Александра, что Фьюри просто его проверяет: "Но не расслабляйся. Когда бьешь с левой, убирай голову".

2-й раунд

"Сейчас концовка была, долгая пауза, долгая защита. Он начинает затягивать на себя. Будь осторожен"

3-й раунд

"Очень хорошо, только не застаивайся. Он жесткости боится".

4-й раунд

"Порезче. Он ведется на движения твои, но делай все резче"

5-й раунд

"Как ты себя чувствуешь?" – "Отлично. Все хорошо"

6-й раунд

"Санечка, когда ты двигаешься, дергай его" – "Я понял, понял"

7-й раунд

"Нужны тройки. Тройки он хавает все. Напоминаю тебе"

9-й раунд

"Левую он не держит. Видно, у него что-то с бородой, потому что он руку здесь постоянно держит"

11-12-й раунды

"Санечка, пожалуйста внимательно. Надо двигаться, не надо стоять и "вынимать". [Не давай ему] никакого шанса"

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки. Также стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом.

Через несколько часов в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео. Стоит отметить, что после оглашения победителя Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Комментируя свой успех, украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

На послематчевой пресс-конференции Тайсон Фьюри поразил журналистов своим видом. Его лицо, в которое прилетело более 100 точных ударов от украинца, украшали синяки и ссадины.

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