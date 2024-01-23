'Сможет грязно боксировать': тренер Нганну рассказал, чего ждет от боя Усик – Фьюри, пожелав британцу победы

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) будет стараться связать Александра Усика (21-0, 14 КО) грязными приемами. Цыганский король, как называют британца, наверняка использует свое преимущество в физических данных, чтобы наваливаться на украинца.

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Такое мнение в интервью Daily Express выразил тренер Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО) Дьюи Купер. По словам наставника камерунского бойца, он желает увидеть победу Тайсона в поединке против украинца 17 февраля, чтобы его клиент получил реванш с Фьюри, но отметил высокий уровень Усика.

"Усик очень талантливый боксер, он быстрый, он опытный и имеет в своем послужном списке олимпийскую золотую медаль. Он опытный парень и не устает. Думаю, что к концу боя Тайсон сможет грязно боксировать с ним, клинчевать и превратить этот бой в настоящую зарубу, в которой он способен победить. Мы надеемся, что Тайсон Фьюри победит только потому, что хотим получить матч-реванш за все пояса", – сказал Купер.

Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь, Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения. А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

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