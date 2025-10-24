Следующий соперник Усика. Где смотреть бокс Паркер – Уордли: расписание трансляций боя

Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джозеф Паркер (36-3, 23 КО) возвращается на ринг в субботу, 25 октября. В этот день спортсмен из Окленда проведет защиту своего титула в поединке против британца Фаибо Уордли (19-0-1, 18 КО).

Шоу пройдет на стадионе О2 Arena в столице Великобритании Лондоне. Время начала главного события вечера – около 00:30 воскресенья, 26 октября, по киевскому времени.

В Украине увидеть противостояние, с победителем которого планирует драться Александр Усик (24-0, 15 КО), можно будет благодаря DAZN Прямой эфир будет доступен на сайте сервиса и в его приложении по системе "плати и смотри" (pay-per-view), которая стоит 1027 гривен.

Отметим, что Паркер считается явным фаворитом букмекером. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,30. Ничья оценивается котировкой 19,00. А показатели на успех Уордли достигают уровня 3,75.

При этом аналитики уверены, что поединок не пройдет всю дистанцию в 12 раундов. Соответствующее событие представлено индексом 1,57.

Напомним, 24 июля WBO обязала Усика начать переговоры с Паркером, однако украинец попросил 90-дневную паузу, сославшись на травму. После этого WBO объявила о том, что Усик останется владельцем всех поясов до 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

