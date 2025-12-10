Резерв+ становится основным для военнообязанных: правительство отменило бумажные военно-учетные документы

Основной формой военно-учетного документа в Украине для призывников, военнообязанных и резервистов теперь является Резерв ID, то есть электронные данные, сформированные через приложение Резерв+. Для тех, кто не может пользоваться цифровой версией, все еще доступен бумажный формат.

О том, что правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов, 10 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны. На сайте ведомства сказано, что нововведения предусмотрены изменениями в постановления №1487 и №559, принятыми Кабмином.

Можно ли использовать бумажные военно-учетные документы?

Да. Для граждан, которые не имеют возможности всегда пользоваться электронным приложением, доступна бумажная версия. Ее можно:

распечатать самостоятельно, загрузив PDF в Резерв+ или на портале Дія;

получить в ТЦК и СП, где документ сформируют в электронном виде и предоставят распечатку.

Для чего Кабинет министров Украины обновил правила?

Введенные изменения являются частью процесса развития современной и прозрачной системы воинского учета, которая отвечает потребностям оборонного сектора и способствует повышению эффективности оборонных процессов в Украине.

"Переход к электронному формату минимизирует риски потери, повреждения или подделки документа", – объяснила Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине обновили приложение Резерв+, добавив в цифровой документ фото владельца (оно появится только у пользователей, которые имеют биометрический паспорт). Это должно упростить и ускорить проверку данных граждан в повседневных ситуациях.

