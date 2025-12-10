Отключать электричество будут по всей Украине: стали известны подробности графиков на 11 декабря

В Украине в четверг, 11 декабря отключения электроэнергии будут применяться во всех областях страны. При этом их общий объем ограничений не раскрывается второй день подряд. Также не указано время применения графиков – вероятно, оно будет различаться в разных регионах.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". В то же время, ряд облэнерго называет такие объемы отключения тока:

с 00:00 до 07:00 – 3 очереди;

с 07:00 до 09:00 – 3,5 очереди;

с 09:00 до 19:00 – 4 очереди;

с 19:00 до 22:00 – 3,5 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 3 очереди.

Отмечается также, что по всей Украине будут действовать ограничения мощности для промышленности.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты... Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – отметили энергетики.

График отключений 11 декабря во Львовской области

С полуночи до 08:00 отключений в регионе не будет. При этом в течение дня планируются ограничения не для всех групп потребителей:

Отключения света в Сумской области

На Сумщине графики будут действовать круглосуточно. У некоторых очередей запланировано по 5 "раундов" отключений в день:

Где смотреть график и очередь отключения в каждой области

Из-за того, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, украинцев просят следить за обновлениями графиков на официальных ресурсах своих облэнерго. В частности, это можно сделать на сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Почему отключений стало больше и есть ли экспорт электроэнергии

В эти выходные в соцсетях активно распространялись слухи о том, что Украина якобы продает электроэнергию за границу, в частности в Молдову, а масштабные отключения света внутри страны якобы связаны именно с этим. В сообщениях утверждали, что электроэнергии в стране достаточно, но ее "вывозят", оставляя украинцев без света.

Энергетики официально заявляют, что эта информация не соответствует действительности. В ночь на субботу (6 декабря) Россия осуществила одну из самых массированных комбинированных атак по энергетической инфраструктуре Украины. По объектам генерации и сетям били ракетами "Кинжал", "Искандер", крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами. В результате обстрелов был поврежден ряд ключевых энергообъектов, что привело к дефициту мощностей и необходимости применения графиков отключений.

После начала полномасштабного вторжения и синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E энергосистемы Украины и Молдовы работают в едином энергетическом контуре. Именно поэтому после очередной российской атаки Молдова была вынуждена срочно обратиться за аварийной помощью к Румынии, чтобы стабилизировать собственную энергосистему. Отмечается, что это стандартная практика в рамках единой европейской энергосети и никоим образом не связана с коммерческим экспортом электроэнергии из Украины.

Проверить экспорт и импорт можно самостоятельно на официальных ресурсах ENTSO-E и JAO, а также на сайте НЭК "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, при этом член Комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк уверен, что зимний период 2025-2026 годов в Украине пройдет без масштабных блэкаутов благодаря отработанным алгоритмам работы энергосистемы. Временные отключения возможны лишь локально и зависят от погоды и интенсивности воздушных атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!