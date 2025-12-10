Отключать электричество будут по всей Украине: стали известны подробности графиков на 11 декабря
В Украине в четверг, 11 декабря отключения электроэнергии будут применяться во всех областях страны. При этом их общий объем ограничений не раскрывается второй день подряд. Также не указано время применения графиков – вероятно, оно будет различаться в разных регионах.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". В то же время, ряд облэнерго называет такие объемы отключения тока:
- с 00:00 до 07:00 – 3 очереди;
- с 07:00 до 09:00 – 3,5 очереди;
- с 09:00 до 19:00 – 4 очереди;
- с 19:00 до 22:00 – 3,5 очереди;
- с 22:00 до 24:00 – 3 очереди.
Отмечается также, что по всей Украине будут действовать ограничения мощности для промышленности.
"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты... Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – отметили энергетики.
График отключений 11 декабря во Львовской области
С полуночи до 08:00 отключений в регионе не будет. При этом в течение дня планируются ограничения не для всех групп потребителей:
Отключения света в Сумской области
На Сумщине графики будут действовать круглосуточно. У некоторых очередей запланировано по 5 "раундов" отключений в день:
Где смотреть график и очередь отключения в каждой области
Из-за того, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, украинцев просят следить за обновлениями графиков на официальных ресурсах своих облэнерго. В частности, это можно сделать на сайтах:
Почему отключений стало больше и есть ли экспорт электроэнергии
В эти выходные в соцсетях активно распространялись слухи о том, что Украина якобы продает электроэнергию за границу, в частности в Молдову, а масштабные отключения света внутри страны якобы связаны именно с этим. В сообщениях утверждали, что электроэнергии в стране достаточно, но ее "вывозят", оставляя украинцев без света.
Энергетики официально заявляют, что эта информация не соответствует действительности. В ночь на субботу (6 декабря) Россия осуществила одну из самых массированных комбинированных атак по энергетической инфраструктуре Украины. По объектам генерации и сетям били ракетами "Кинжал", "Искандер", крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами. В результате обстрелов был поврежден ряд ключевых энергообъектов, что привело к дефициту мощностей и необходимости применения графиков отключений.
После начала полномасштабного вторжения и синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E энергосистемы Украины и Молдовы работают в едином энергетическом контуре. Именно поэтому после очередной российской атаки Молдова была вынуждена срочно обратиться за аварийной помощью к Румынии, чтобы стабилизировать собственную энергосистему. Отмечается, что это стандартная практика в рамках единой европейской энергосети и никоим образом не связана с коммерческим экспортом электроэнергии из Украины.
Проверить экспорт и импорт можно самостоятельно на официальных ресурсах ENTSO-E и JAO, а также на сайте НЭК "Укрэнерго".
Как сообщал OBOZ.UA, при этом член Комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк уверен, что зимний период 2025-2026 годов в Украине пройдет без масштабных блэкаутов благодаря отработанным алгоритмам работы энергосистемы. Временные отключения возможны лишь локально и зависят от погоды и интенсивности воздушных атак.
